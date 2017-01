Se bildene fra vinterfestivalen

I tre dager til endes har Arendal vinterfestival skapt vinterstemning i sentrumsgatene.

Med arrangementer som teater, konserter, matmarkeder, besøk av redningsskøyta, sekkeløp, hopprenn fra Bringsverd-bakken, vinterbad, isskulpturer og den populære pub til pub-stafetten var det stor aktivitet i sentrum. Særlig lørdagen myldret det av folk som fra tidlig på formiddagen til langt på kveld. På Teaterplassen var det rigget opp et matmarked der folk strømmet på for å kjøpe lokale matvarer. På Torvet var det stor aktivitet for barna med lek i snøen og hopprenn for å nevne noe.

Utover dagen kunne du se hundrevis av mennesker utkledd i de mest fantasirike kostymer gjennom gatene i Arendal. Med stor iver ble oppgaver løst underveis i stafetten, og det var mye latter og lek gjennom løypa rundt Pollen til glede for både deltakere og publikum. Laget «Happy trash girls» som Arendals Tidende skrev om i AT-Helg vant kostymeprisen.

