Politiske rokeringer i Arendal

Ole Glenn Tvermyr (Krf) er ny nestleder i kommuneplanutvalget.

Det avgjorde bystyret i junimøtet, etter at daværende nestleder Cathrine Høyesen Hall fra Venstre ba om avløsning for resten av valgperioden. Tvermyr overtar nestledervervet i kommuneplanutvalget fra og med 1. august. Samtidig med at Hall ønsket seg fri fra nestlederoppgaven, søkte hun også overflytting fra bystyrets komité for helse, omsorg og levekår til komité for oppvekst. Begge rokeringene ble enstemmig vedtatt av bystyret.