Samler spilleglade til korpskveld

Annonse:

Spiller du et blåseinstrument i korps, storband, brassband eller andre konstellasjoner inviteres du til korpskveld i regi av Arendal byorkester, fredag kveld på utestedet Lille Andevinge.

Ifølge primus motor og initiativtaker Frode Olsen handler det om å samle folk med felles interesse til en hyggelig sosial musikalsk kveld.

Jam og moro

Konseptet startet i vår med samling og jam på utestedet da arrangert av Arendal ungdomsmusikkorps.For andre gang inviteres korpsmiljøet til å jamme på scenen med husorkester bestående av Rasmus Solem på tangenter, Basse Andersen og Frode Olsen på trommer.

– Konseptet handler om skape et større miljø blant korpsfolk, der de forskjellige voksenkorpsa i området bytter på å stå for arrangementet, som vi tenker å arrangere cirka fire ganger i året, to før jul og to etter jul, sier Frode.

Denne gang er det altså Arendal byorkester som inviterer, noe som betyr at det også kan klinge litt kroner i kassa for orkesteret, ifølge Frode.

– Inntekten kommer fra inngangspengene. Noen av disse går til å dekke de nødvendige utgiftene, resten går rett i kassa til arrangørkorpset, og det er noe av hensikten at de som gjør jobben skal sitte igjen med en liten gevinst, men det er ikke akkurat snakk om store summer, sier trommeslageren.

– Bli med!

I løpet av kvelden blir det musikk, jam, konsert, kviss og masse sosialt gøy.

– Sist gang ble det en stor suksess med fullt hus og mange som utfoldet seg på scenen. Vi håper på minst like stor respons nå, og jeg oppfordrer alle som spiller et instrument om å hive seg med, sier Frode.