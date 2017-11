Hardtslående plateslipp på Kilden

Postrockbandet Sjøgress har gitt ut sin aller første EP, det ble feiret med releasekonsert på Kilden fredag kveld.

Samme dag ble EPen «Rust» sluppet på alle strømmetjenester samt fysisk format på CD.

Unge fremadstormende band popper opp som nypoppa popcorn, og mange satser for fullt i stor skala. Bandet Sjøgress har brukt timer, dager, uker og måneder på å lage sin egen musikk. Nå har de tatt steget helt ut, vært i studio og foreviget musikken. Med en rykende fersk EP i havn, feiret de som seg hør og bør med hardtslående konsert i kjent stil.

Venner, kjente, foreldre, søsken og andre musikkinteresserte samlet seg foran scenen da de fire gutta i bandet entret scenen. Med hardtslående post-rock, ungdommelig energi og en god dose «headbanging» ga de alt, og mere til. Publikum digga musikken og stimlet seg foran scenen og bidro til å skape den riktige konsertstemningen med høye tilrop, jubel og rosende ord til bandet.

De tre låtene på EPen «Camel», «Rust» og «Fallet» ble godt mottatt og høstet god respons. Bandmedlemmene takket ydmyk, og sa fra scenen at det ble akkurat slik de hadde ønsket.

– Dette er så gøy, nå har vi satt vårt første pennestrøk på verdenen. Takk til lydmannen som gjør at vi får lyd, takk til lysansvarlig som gjør at folk kan se oss, takk til Tyra som har arrangert dette og takk til alle dere som kom for å høre på oss, sa vokalisten ydmykt før de kjørte på med ny låt.

Sjøgress består av Tinus Øen på lead gitar, Lars Wikander på rytmegitar, Julian Flaaten på trommer og Tobias Knudsen på bass.

Se bilder her: