Rockefest i Bankgården

Annonse:

Fredag kveld braker det løs med rockefest for alle penga i Bankgården, tidligere Sparebanken Sørs lokaler i Strandgaten.

Med høy avkasting på rockerenta byr Canal Street på fire hardtslående band, fredag kveld. The Dogs med Kristopher Schau spissen er kveldens «headliner»i tillegg til de lokale banda Bleakwater, Underwing og Camp Abby.

Nye lokaler

Konsertene arrangeres i samarbeid med Canal Street og Smag & Behag i forbindelse med Bynatt og IndieTown som foregår i Arendal denne helgen. Bankgården er en ny “venue” i Arendal sentrum med en kapasitet på 4-500 personer. Med ny scene og helt nyoppussede lokaler lover Canal Street-general Mats Aronsen en heidundranes rockefest..

– Dette er vårens vakreste rocke-eventyr i nye og spennende lokaler, og vi håper det blir fullt hus og god stemning, sier Aronsen i en pressemelding.

Liveband

The Dogs har markert seg som et av de mest hardtarbeidende bandene i Norge de siste åra, med et utall utgivelser og livejobber, og 2016 var intet unntak. Fire singler, et studioalbum, et livealbum og fulle hus over det ganske land har bidratt til å opprettholde publikums interesse. – I tillegg rakk de å varme opp for Bruce Springsteen i Frognerparken foran 37.000 publikummere og legge ut på en lengre turne i Europa med Kvelertak, opplyser Aronsen.

Hvert år på samme dato gir bandet ut ny skive, det gjør de også i år med albumet «Death By Drowning», som er innspilt i Nabolaget gjennom en hektisk uke i august. Som alltid er mesteparten spilt inn live, men denne gangen ble døra åpnet for noen ekstra aktører, ifølge frontfigur Kristopher Schau.

– Vi har jo gudskjelov blitt bedre til det vi gjør, så da hadde vi plutselig både tida og muligheten til å invitere inn litt ekstra folk som dressing på salaten. Frank Hammersland måtte jo få lov til å bidra etter at han steppa inn som vikar for Spro på en del jobber i sommer. Torgny Amdam tok turen innom for å vræle litt på «OSLO», Monica Rennan Hjelle og Marianne Pentha bidro med sluttkoringa på «It Still Hurts», og jaggu blei det tid til litt stryk òg på «Why Is The Flesh So Strong». Så, joda, det balla i grunn bra på seg til slutt her, uttaler Schau via pressemeldingen fra arrangøren.

Albumet har høstet en rekke femmere og seksere fra landets rockeanmeldere. Fredag står de på scenen i Bankgården.

Lokale rockere

De tre supportbanda er alle lokalt forankra og skal sørge for å lade opp stemningen før The Dogs går på scenen. Bleakwater er et classic rock band fra Arendal, med musikk av Morten Jørgensen. Bandet har nokså ny besetning og består av Morten W. Jørgensen: på gitarer, Thomas A. Bie på vokal, Haakon Dikilitas på gitarer, Michael S. Olsen: på Bass og Frej Kirchert på trommer. Underwing er et ungt hardrockband i sjangeren progressiv grunge, med inspirasjon fra 70-tallets tungrock og progrock. De ga ut sin debut-EP «Kaela Upsweep» i 2016, og samme år vant de talentprisen i Rytmisk Fabrikk. De fire musikerne er Enyeto Kotori, Joachim Walle Michalsen, Thomas Myhren og Magnus Christiansen.

Melodiøs ballerock

Camp Abby er et energisk rockeband fra Sørlandet med medlemmer fra Kristiansand og Grimstad. Journalist Torgeir Eikeland fra Fedrelandsvennen sier det slik: «Når du først åpner døra for Camp Abby ber de på ingen måte om unnskyldning for at de forstyrrer deg. Bandet representerer en sjanger du gjerne må lenger til skogs for å finne. Oppskriften er relativt enkel, melodiøs ballerock utført med litt mer enn bare tre gitargrep. Endre Kirkesolas produksjon er fet og storslagen og vokalist Tor Kristian Berge er stilriktig whisky-hes. ..”» Besetningen består av Thorbjørn Knudsen på bass, Jonn Robert Trøite på trommer, Jarle Steinsland på gitar og Tor Kristian Berge på vokal