Ungdommen om Canal Street: – Sommerfest og 17. mai på en gang

Ungdommene digger at festivalen Canal Street tilrettelegger konserter for den yngre garde.

Sist uke slapp festivalsjef Mats Aronsen nyheten om at det blir Pollenkonsert også i år, og at artistene Gabrielle og Paperboys er blant dem som skal opptre der.

– Flere artister kommer etter hvert, og jeg lover at det blir veldig kult, forteller Aronsen

Satser ungt

Festivalens kinderegg-overraskelse vil nok glede mange, særlig den yngre garde, og at festivalen, som ellers har et voksent publikum, satser så stort på ungdomsrettede konserter, har falt i god jord hos flere. Fjorårets jubileumsshow i Pollen der blant andre OnklP, Sondre Justad og Astrid S opptrådte trakk cirka 5 000 mennesker, en stor andel av dem var barn, unge og unge voksne, ifølge festivalsjefen. Arrangementet ble en så stor suksess og tilbakemeldingene var så gode at det ble helt naturlig å tenke en gjentakelse av konsertkonseptet.

– Vi planlegger en enda større satsing mot et ungt publikum og kan love en folkefest uten like. Samtidig skal de voksne også få mer relevant program, så vi videreutvikler konserten på en spennende måte og gleder oss noe voldsomt, forteller Aronsen, som gjerne kaller arrangementet for et «flergenerasjonsparty».

For å kunne gjennomføre en så stor begivenhet midt i Pollen er festivalen avhengig av godt samarbeid fra flere hold.

– Vi har fått grønt lys av myndigheter, samarbeidspartnere blant restaurantene rundt Pollen og ikke minst Havnevesenet som i fjor gjorde en helt nødvendig jobb med å tømme og stenge Pollen for båter, forteller han.

– Jazz for gamle folk

Inne på McDonalds sitter tre ungdomsjenter og tar en pause etter skolen. På spørsmål om hva de syns om at festivalen arrangerer denne type konsert, er de samstemte.

– Det er bra at de tenker på oss unge, at de har hørt på oss og gjør noe med det. Vi var der ikke i fjor, men nå når vi vet hvem som skal komme til sommeren er vi ikke i tvil. Dette skal vi få med oss, sier de nesten i kor.

Celina Frigstad(16), Miriam Ekrem (16) og Pernille Fjalsett (17) forteller at de hører mye på sangene til både Gabrielle og Paperboys.

– Jeg har alltid vært veldig fan av Paperboys og syns det er så kult at de kommer hit. Det jeg husker mest fra Gabrielle er «Ring meg», den sangen gikk alle og hørte på før, og jeg håper hun tar den også når hun kommer hit, sier Miriam.

Pernille forteller at hun har vært på Canal Street flere ganger, og hun også har sunget på BarneStreet for lenge siden.

– Jeg syns at tilbudet har blitt bedre. Før var det mye jazz og musikk for eldre folk, nå er det mye mer som fenger oss unge også, sier hun og får støtte av venninnene.

– Før var Canal Street litt sært, jeg føler det er mer åpent nå med mer variert musikk, supplerer Miriam.

– Sykt gøy

Konseptet med å bruke hele området rundt Pollen med to scener der konsertene går i skyttel faller i god smak hos de musikkinteresserte jentene. For selv om de skulle ønske at ungdomsrettet musikk var spredt utover alle dagene, ser de verdien av å lage en stor folkefest, og de forstår at Canal Street ikke kan bli som Hovefestivalen, som var en helt annen greie.

– Det er jo sykt gøy å samle byen. Å ha et eget område med masse konserter og mennesker lager god stemning, det blir som en sommerfestival og 17. mai på en gang, sier de og ler av sammenligningen.

De tror også at utspillene fra både Høyres representant Erik Johan Tellefsen Lindøe og ungdommens bystyre med kritikk på for dårlig tilbud til de unge, har gjort sitt til at både festivalen og andre har blitt mer oppmerksom på ungdomsarrangementer.

– Jeg føler at det har blitt bedre tilbud etter at ungdomspolitikerne har stått opp for oss, det er gøy at vi blir hørt, sier Pernille.

Politisk kritikk

Høyres Erik Johan Tellefsen Lindøe kritiserte i fjor høst mangelen på ungdomsarrangementer, og hevdet blant annet at både Bakgården og Canal Street er for 40-50-åringene, og at ungdommene glemmes helt. I en kommentar til Arendals Tidende sier han at han er glad for at festivalen gjentar suksessen fra i fjor med Pollenkonserten.

– Det er et sånt konsept mange unge ønsker seg og det var jo stupfullt der i fjor, og det liker vi, sier 21-åringen.

Han vil likevel ikke gå direkte tilbake på påstandene om 40-50-åringene.

– Kjernepublikumet er fortsatt de eldre, det hjelper ikke med en dag. Det er positivt at de legger til rette for ungdommen, samtidig er Canal Street blant de som mottar den største kulturstøtten fra kommunen. Jeg håper heller at kommunen kan prioritere tiltak for unge voksne for å kunne gjøre Arendal attraktiv. Det gjøres mye bra for de som er yngre og de eldre, men i alderen 18 til 25 mangler det mye, mener han.

Oscar W. Halland fra ungdommens bystyre mener at festivalens satsning er både storstilt og flott:

– Canal Street snur hele Arendal på hodet og samler sammen noen av de kuleste og råeste artistene. På Canal Street føler jeg, i likhet med andre jeg har snakket med, at de satser på artister både for ungdom og de litt eldre generasjonene. Likevel kan jeg jo ha en ønsketenkning om at spekteret kan bli enda bredere enn tidligere, sier han.

Skandinavisk listerekord

Gabrielle har vært et helt år borte fra offentligheten. Nå er hun tilbake med sin nye låt «Vekk me opp».

– Hun kommer til å slippe en ny singel hver siste fredag i måneden fram mot sommeren. Dette markerer starten på et nytt musikkår med utgivelser, festivalopptredener og klubbturneer. Samtidige setter hun rekorder i Sverige med låta «Fem fine frøkner» som er gjennomgangslåta på Skam sesong tre, forteller Aronsen.

Hun slo for alvor gjennom i 2011 da hun lanserte sin første singel «Ring meg» som havnet på førsteplass på VG-list og på iTunes, solgte til åtte ganger platina og ble nominert til Spellemannsprisen i 2011 i kategorien årets hit. Siden har det gått slag i slag med en rekke hitter og plateutgivelser, og hun har også mottatt Edvard-prisen i 2014 i kategorien populærmusikk for albumet Nattergal i tillegg til en rekke nominasjoner.

– Låtene hennes er elsket av et bredt publikum, ikke bare her hjemme i Norge, men også i Danmark og Sverige. Gabrielle er første artist i historien som har klatret til topp tre på svensk Spotify med en norskspråkelig låt. Vi gleder oss veldig til å få henne tilbake på festivalen, sier en fornøyd festivalsjef.

Comeback

Vinteren 2015/2016 vurderte rapperen Øyvind «Vinni» Sauvik unge og håpefulle artister som dommer i Idol. Et par måneder senere gjorde han comeback med Paperboys etter at meddommer Gunnar Greve hadde overtalt ham til å lage musikk igjen. Sammen med sin gode venn DJ Ole Alexander «Pope Dawg» Halstensgård er de to tilbake med et smell og er på god vei til å ta hele Norge med storm enda en gang.

– De har gjort stor suksess med prosjektet «Be like Water», inspirert av et Bruce Lee-sitat som handler om å tilpasse seg. 7De to første låtene «Dance» og «Carnical» ble svært godt mottatt, og dermed var de i full gang igjen med nye låter, konserter og festivaler. 29. juli står suksessduoen her i Pollen på scenen foran tusener av entusiastiske publikum, sier Aronsen.

Gruppa ble opprinnelig startet av «Vinni» og rapperen Jarle «J.J.» Hollerud. I 2001 debuterte de under navnet Paperboys med singelen «Moving up». I 2002 ga de ut sitt første album som ga dem Spellemannsprisen i klassen Hiphop. Etter debutalbumet forlot Hollerud gruppen og Halstensgård ble med som nytt medlem av duoen. Gruppa oppnådde stor suksess og mottok også i 2005 Spellemannsprisen i klassen Hiphop/R’n’B og Alarmprisen i 2006 i samme klasse. Tilsammen har duoen gitt ut fire album og to samleplater der den siste kom ut i 2011.