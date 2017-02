Rekordstor deltakelse på AgderLAN

E-sporten LAN er i ferd med å ta igjen tradisjonell sport i popularitet, og i helgen deltok over 300 ungdommer på den årlige AgderLAN i Hisøyhallen.

Av: Eirik Jørstad

Datatreff, eller LAN som det kalles, er en samling for datainteresserte mennesker der de spiller og chatter med hverandre gjennom en hel helg, døgnet rundt.

Jubileumsår

AgderLAN feiret i år fem års jubileum og daglig leder Ole-Johan Stortuen var storfornøyd med et rekordoppmøte på over 300 deltakere.

– Vi startet med 80 deltakere i gymsalen på Eydehavn ungdomsskole i 2012 og vi har vokst hvert eneste år siden da, fortalte han til Arendals Tidende.

Etter hvert som arrangementet vokste ble det flyttet til Hisøyhallen for tre år siden, og ifølge Stortuen er arrangementet blant Sørlandets største LAN-arrangement. Det har likevel fortsatt lang vei igjen til å komme opp mot for eksempel «The Gathering», som er Norges største LAN og arrangeres hver påske i Vikingskipet i Hamar med over 5000 deltakere.

Gjeve pengepremier

Den lokale arrangøren kunne friste dataspillelskere med store pengepremier med til sammen 60 000 kroner i gevinst. Sju forskjellige spill ga kroner og øre i premie, og finalene ble streamet på Facebook og på nettstedet Twitch. Vinnerlaget i spillet «Counter-Strike:OG» vant hele 15 000 kroner som den gjeveste prisen. Ifølge arrangøren gikk helgens arrangement nesten knirkefritt, men noe datatrøbbel oppsto likevel.

–Når så mange mennesker kobles opp mot hverandre blir det alltid litt trøbbel, og vi opplevde blant annet at harddiskene kræsjet. Heldigvis hadde vi over 60 frivillige som jobbet på spreng fra start til slutt, nesten uten søvn. Uten dem ville dette aldri gått bra, sa Storstuen fornøyd.

Ifølge arrangøren var årets LAN utvilsomt det beste året noensinne, og nå jobbes det med å få videoer opp på nettstedet slik at alle kan se hva de har holdt på med.

E-sport for alle

Dataspill er for lengst blitt en etablert sport i utlandet og nå kan man også følge med på Telenorligaen på TV-kanalen Viasat. Elektronisk sport samler over tusenvis av mennesker i gigantiske haller over hele verden der de sitter og spiller mot hverandre døgnet rundt.

–Så å si alle kan spille dataspill, og det er en sosial sport. Mange kommer alene for så å bli kjent med hverandre. Flere av lagene som var påmeldt i konkurransen kjente ikke hverandre før de kom hit, fortalte en av deltakerne, crewchief Thomas Thorsen.

Stortuen kunne også fortelle at det i år var langt flere jenter påmeldt enn tidligere.

– Vi har startet konkurranse i Cosplay som handler om å lage sitt eget kostyme basert på enten dataspill eller tegneserier. Dette har bidratt til å trekke flere jenter til å spille data, forklarte han.