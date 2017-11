Raylee opptrer i Barbu kirke

Annonse:

Konsertkonseptet «En times tid med…» har denne gangen med seg tromøyartisten Charlotte Kristiansen, bedre kjent som Raylee på den kirkelige musikkscenen.

Organist og primus motor for den populære konsertserien, Leif Rino Müller, omtaler Raylee som en artist med stor nasjonalt kaliber.

– Hun har tross sin unge alder vært med på veldig mye som artist, skriver Müller i en pressemelding.

Raylee ble kjent som barnestjerna «Lotta» etter at hun fikk hovedrollen som Annie i musikalen med samme navn. Hun har gitt ut CD’er både som barn og nå som voksen popartist og har markert seg sterkt nasjonalt gjennom flere TV-opptredener.

– Hun har vunnet LOS-fondets drømmestipend, deltatt på Melodi Grand Prix, NRKs Stjernekamp og TV2s Skal vi danse samt mye annet spennende. Nå tar hun altså turen til Barbu kirke for en akustisk og stemningsfull konsert der publikum kan bli bedre kjent med denne allsidige artisten, sier Müller.

I en drøy time skal Raylee presentere musikk som har betydd noe spesielt for henne, og hun blir ikke helt alene på scenen.

– Vi får også med oss gitaristen Hans Kjelløkken fra Grimstad denne kvelden, og det ligger an til nok en høydare av en konsert i Barbu kirke, lover Leif Rino Muller.