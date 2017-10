Plateanmeldelse: Thomas F Band

Annonse:

Tomas Fianebakken med band fra Arendal har gitt ut EP med fire spor, to med vokal og to instrumentale.

Han står selv for vokal-, gitar-, bass- og munnspillinnspillingen. Når de spiller live tar Morten Øya ­ansvar for bassen.

Lokal innspilling

Med seg i bandet har han Ole Andre Fossan Bergem fra Stavanger på trommer, Frode Moltemyr fra Arendal bidrar på orgel på låta «She Can Walk Through the Rain», skrevet av Arne. EPen er spilt inn i studioet til Clutterbillies i Froland og gitt ut på plateselskapet til Eden Root, Cherubeam Records.

Original

Jeg følte meg hjemme når jeg hørte på musikken til Tomas F Band og skjønte fort at det er fordi de er sterkt influert av 70- og 80-talls blues og rock, musikk som jeg vokste opp med. Musikken er velkjent, men samtidig er den satt sammen på en ny måte som gjør den unik og original. De går tilbake til røttene, men skaper allikevel noe eget. Lydbildet er rått og energisk på to av låtene, mens de to andre er lengtende og rolige, altså en variert og dynamisk blanding.

Sprø klang

Bandet er inspirert av Doyle Bramhall og Lenny Krawitz, noe en kan høre spesielt godt på nevnte sang, «She Can Walk Through the Rain». Det er også mulig å spore påvirkning av Eric Clapton i både vokal og gitarspill og Jethro Tull fra den mest rocka perioden i overganger mellom de ulike instrumentene og vokal. Innflytelsen fra Lenny Krawitz blir nok tydeligst i «Mean Ol Dog», som har rølpete lydkvalitet og masse energi, men vokalen til Tomas Fianbakken er rå og tøff og gir et mer rocka inntrykk enn Krawitz. Han har i tillegg god engelsk uttale. I «Mama knows» og «Majesty» kommer gitaren veldig tydelig fram. Den er lengtende og smektende med til tider sprø klang og gir meg assosiasjoner til David Gilmour og glanstida til Pink Floyd. Jeg gleder meg til å høre mer av dette.