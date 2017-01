Ønsker å integrere flyktninger i kulturlivet

Over tusen flyktninger har kommet til Arendal i løpet av det siste året. Alle skal finne sin plass i lokalmiljøet, men hvordan skal det skje?

På Hove flyktningemottak bor det 40 enslige mindreårige, som alle har et behov for å fylle fritiden med noe de er interessert i. I Arendal bor det langt over tusen flyktninger og asylsøkere i midlertidige og faste mottak, alle med et talent eller en interesse de brenner for.

Spørsmål

Hvordan har kulturlivet merket tilstrømmen av våre nye borgere? Hvor lett er det for en person fra Eritrea eller Afganistan å få kontakt med vårt kulturmiljø og hvilke muligheter finnes? Er vi inkluderende nok? Dette er spørsmål vi skal forsøke å få svar på gjennom denne artikkelen.

Vil ikke ha særbehandling

Etter en telefon til mottaksleder Benedikte Nilsen får vi en avtale med fire ungdommer på Hove. Fire ungdommer som alle er brennende interesserte i musikk, kunst og dans. Noen har drevet med sin interesse i det landet de kommer fra mens andre har lyst til å lære. Da er det vel kulturskolen som er riktig instans, eller? Ifølge mottakslederen er det en vanskelig problemstilling.

– Behovet er stort, men vi har per i dag ingen tilbud innen kultur. De kan ikke gå på kulturskolen, det har vi verken råd eller plass til. Problemet er at kommunen ikke har et lavterskeltilbud å tilby, i hvert fall ikke som jeg har funnet. Som mottaksleder ønsker jeg ikke at barna våre skal få særskilte tiltak og jeg vil ikke at mine gutter skal få noe særbehandling. Jeg vil at de skal få møte andre ungdommer som har samme interesse og at de kan bli med i et felleskap der de møtes på samme nivå, sier hun bestemt.

Tenk hvis…

På vei ut til Hove lytter jeg til radio. Trommerytmer strømmer ut av høgtalerne, og jeg tenker at nettopp dette kan ungdom fra hele verden bidra til. Tenk hvis noen av våre nye borgere kan bidra med noe slik? Tenk hvis noen av guttene på Hove kunne vært med i et band og kanskje til og med lære bort noen av sine egne kunnskaper? Jeg lar tanken svirre mens kløtchfoten tramper taktfast ned på den skitne matta på gulvet.

Fremtidens skiløpere

I det snødekte landskapet på Hove er det stor uteaktivitet. Det er mange som prøver seg på ski for første gang, og vi møter flere som på ustøe ben gjør et iherdig forsøk på komme framover, uten å skli bakover. Stilen er ikke akkurat «Petter Nortug», men hva gjør vel det. Gleden i ansiktene på ungdommene er fornøyelig, det er tydelig at de syns det er gøy med snø. I brakke nummer 33 møter vi Samir Arezou. Han jobber ved mottaket, og skal presentere oss for de fire guttene. Han må også fungere som tolk, siden de ikke behersker det norske språket ennå. Med faste skritt og bestemt banking på fire forskjellige dører i korridoren i brakka, roper han guttene ut. En etter en dukker de opp med sånn passe trege bevegelser og slentrende gange, slik som tenåringer flest. De hilser høflig og presenterer seg i tur og orden før vi går inn i et av oppholdsrommene.

Utfordrende kultur

Guttene slenger seg ned i en gråsort hjørnesofa. De ser litt sjenert på hverandre mens de venter på å bli stilt spørsmål. Vi skal snakke om deres behov for kulturaktiviteter og om hvilke ønsker de har. Ifølge Samir er kulturaktiviteter foreløpig en utfordring.

– Idretten har kommet på banen og har vært veldig flinke. Vi har tilbud om både fotball, treningssentre, svømming, kick-boksing og turn for å nevne noe. Kulturlivet har vi derimot ikke fått noen henvendelser fra, sier han.

Dansefeber

De vil gjerne snakke, og vi vil gjerne forstå, men foreløpig er språkproblemene en hindring. Siden Samir er med som tolk klarer vi å føre en samtale, i tre ledd og med lange tolkepauser. De snakker likevel ivrig i munnen på hverandre for å forklare hva de har lyst til å gjøre. De forteller at de har veldig lyst til å drive både med musikk og dans, men foreløpig har de ikke noe tilbud. 15-år gamle Dula Reider fra Etiopia har et sterkt ønske om å lære seg å danse slik som danserne til Justin Bieber.

– Jeg har sett han på TV, og har alltid hatt lyst til å lære å danse slik. Jeg vet at det finnes en danseskole i byen, og der hadde det vært gøy å begynne, forteller han ivrig på engelsk og litt norsk.

Også Zia Mohseni (15) har lyst til å danse. Da han bodde i Afganistan drev han både med breakdans og rap, og han har laget flere egne låter, forklarer han på afgansk til Samir, som oversetter til norsk.

– Han er veldig flink, og han har allerede laget to låter som han har fremført her på mottaket. Det hadde vært veldig fint hvis han kunne bli introdusert for et miljø der han kan praktisere talentet sitt og lære mer, supplerer Samir.

Vil spille gitar

Sawad Hassani, også fra Afganistan, har en stor drøm om å lære om musikk. Han har ingen erfaring fra før, men han elsker alt som har med musikk å gjøre

– Jeg har lyst til å lære å spille gitar eller keyboard, det hadde vært veldig morsomt, sier han og smiler forsiktig med et håpefullt blikk.

Kompisen Ahmad Mansoor Nematzada nikker ivrig mens Sawad forteller. Han har også en drøm om å lære å spille gitar, og forteller at han har prøvd litt sammen med personalet på Hove.

– Det blir litt vanskelig å lære det her, for de som jobber her har ikke tid til å bruke så mye tid på det. Jeg håper at jeg kan begynne på et kurs en gang, sier han.

Stort behov

Samir bekrefter at behovet for å presentere og integrere guttene for kulturaktiviteter er stort. Det er mange som er glade i å danse, synge, spille eller å drive med tegning og maling.

– Vi har også fått inn ønske om få til et DJ-kurs, og det hadde vært gøy, sier han.

Benedikte Nilsen påpeker også at det er viktig å lage gode møteplasser, der ungdom kan treffe hverandre på samme nivå, uansett hvilket land de kommer fra.

– Det handler ikke om å lage egne integreringsprosjekter for flyktningene. Det er vel så viktig å lage prosjekter der det er like naturlig for de norske barna å møtes. Problemet er at alt koster penger og det handler ikke bare om disse ungdommene, men om alle som ikke har så mye å rutte med, og da er det vanskelig å få tilgang, understreker hun.

Nytt prosjekt

Med flyktningguttenes ønsker på blokka tar vi turen ned til sakens kjerne, byens kulturliv. På Kilden aktivitetssenter jobber Bård Thorstensen som leder av senteret. Han er også musiker og aktiv i byens musikkmiljø. Han spiller i flere band og driver eget lydstudio, og er det noen som kjenner miljøet er det ham. Han kan fortelle at han har full forståelse for hvilke utfordringer flyktninger og asylsøkere møter, både de unge og voksne, og i den forbindelse er Kilden i gang med et prosjekt de har kalt for «Kilden 360 cafe’» for å inkludere og integrere flyktninger i lokalmiljøet. Han forklarer at ideen bak kafeprosjektet handler om å utvikle et bedre og bredere felleskap mellom barn og ungdom av flyktninger, asylsøkere, innvandrere, og nordmenn. Dagens og morgendagens utfordringer med så mange nye landsmenn som kommer på så kort tid, gjør at nytenkning og bredde i oppfølging av disse er absolutt nødvendig.

– Vår ide er at hvis «ballen spilles alle veier», vil man kunne få frivillige organisasjoner, skoler, statlige og kommunale instanser til å samarbeide på en utradisjonell måte for å løse utfordringene, forklarer han.

Vi sitter i kafeen på Kilden. Denne dagen er det lukket og tomt, men han håper det vil bli mye liv her fremover.

– For det første skal dette være et godt tilbud for alle, men det handler også om å unnslippe det ghetto-bildet som vi ser rundt i verden. Integrering er viktig, og hvorfor ikke bruke huset her til å hjelpe våre nye landsmenn inn i det norske samfunnet?, sier han ivrig.

Frivilligheten i Arendal er meget godt organisert via «Med Hjerte For Arendal», som man kan karakterisere som «edderkoppen i frivillighetsnettet» i byen.

Ansatt prosjektleder

Bård er en handlingens mann, og allerede sist mandag åpnet han dørene til kafeen, som skal ha åpent hver mandag og lørdag. For å drive kafeen har han ansatt en prosjektleder med god erfaring i integreringsarbeid:

– Kunalan Kanagaratnam har jobbet med flyktninger på Sri Lanka, både i felt og administrativt. Han har solid erfaring innen prosjektledelse og utviklingsarbeid, prosjektplanlegging, koordinering, prosjektøkonomi, kvalitetssikring, katastrofehåndtering, nødhjelpledelse og mekling og konfliktløsing. Han har også lang og allsidig erfaring innen humanitært arbeid og omfattende erfaring med flyktninger og i informasjon og administrasjonsarbeid i Norge, og er vant til å arbeide under stadige endringer, forteller han fornøyd.

Veien blir til mens man går

For å gjøre integreringsarbeidet enklere har han tatt kontakt med frivillige lag og foreninger for å invitere dem med på laget.

– Frivilligheten i Arendal er meget godt organisert via «Med Hjerte For Arendal», som man kan karakterisere som «edderkoppen i frivillighetsnettet» i byen. Derfor tror vi det er mulig å realisere ideen vår om å gi asylsøkere og flyktninger en mulighet til å gjøre en innsats i frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Jeg tror at delaktighet kan gi en stor gevinst i forhold til selvbilde og bedre integrering, sier han.

Hvilke behov som dukker opp vet han ikke ennå, men det tar han ikke så tungt.

– Det finner vi ut etter hvert. Noen ønsker kanskje bare å henge mens andre har lyst til å bruke studio og øvingsrom eller å bli med på aktivitetstilbud. Etter hvert kan vi kanskje åpne opp for undervisningstilbud. Vi åpner dørene, så kommer resten litt etter litt, smiler han.

Flerkulturell musikk

Som musiker ønsker han flere musikalske kulturer velkommen, og han ser gjerne for seg en konsert med musikk fra flere verdensdeler.

– Det er helt sikkert mange som har kommet hit som driver med musikk på ett eller annet nivå. Jeg liker hybridkonsepter, og det hadde vært kult å lage et band som har helt andre kulturelle musikalske innslag sammen med det vestlige.

Det er ganske blendahvitt på konsertene våres.

Blendahvitt

Det er imidlertid ikke bare Kilden som har et ønske om å invitere flyktninger og asylsøker inn i varmen. Også Ole Johan Lillegaard, leder ved Munkehaugen kultursenter, ønsker å integrere flere i kulturlivet i Arendal.

– Våre nye landsmenn er underrepresentert i alt som finnes i kulturlivet, bortsett fra sport. Det kan kanskje skyldes at de har en annen kultur når det gjelder å bruke en kulturarena, tror han.

Munkehaugen inviterer til konserter hver måned, og de har også en ungdomskafe med åpen mikrofon. Foreløpig har han ikke sett noen av flyktningene på disse arrangementene.

– Jeg ser dessverre sjelden noen av dem her, det er ganske blendahvitt på konsertene våres, sier han litt oppgitt.

– Jeg håper at det kan endre seg i fremtiden. Vi holder på med en søknad om et prosjekt, men jeg kan ikke si noe mer om det ennå, forteller han.

Svar

Etter vår runde til Hove, Kilden og Munkehaugen kan vi konkludere med at behovet for å integrere flyktninger i kulturlivet i Arendal er stort. Som svar på spørsmålene som ble stilt i begynnelsen av denne artikkelen kan kan vi fastslå at kulturlivet har merket lite til tilstrømmen av flyktninger, at det ikke er lett for en person fra Eritrea eller Afganistan å få kontakt med kulturlivet og at det er for få muligheter og tilbud. Kulturlivet ønsker imidlertid å inkludere, og nå gjenstår det å se om prosjektene vil bære frukter og om kulturlivet etter hvert kan komme på nivå med idretten på tilbudssiden.