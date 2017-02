Nitriden – forfallets ruin

Industriområdet Nitriden på Eydehavn er preget av forfall. Likevel er det full aktivitet på området som ligger langs skjærgården ut mot Tromøysund.

En spasertur blant de falleferdige bygningene på det gamle industriområdet vitner om en gammel historie som ikke lenger er virkelighet.

Spøkelsesby

Det er en grå og trist vinterdag uten sol. De grå bygningene ruver langs den gamle smale veien fra Eydehavn ut mot Buøya. Kontorbygninger med knuste vinduer, tagging på veggene, røyk som siver ut av høye skorsteiner og bygninger som definitivt har sett sine bedre dager frembringer følelsen av å gå i en spøkelsesby. Om det spøker i noen av de gamle bygningene vet vi ikke, men det hadde ikke vært overraskende. I disse byggene har flere direktører og hundrevis av arbeidere tjent til livets opphold i godt over 100 år.



Historisk sus

Det Norske Nitridaksjeselskap (DNN) ble stiftet 20. august 1912. Selskapet produserte aluminium, og DNN var i tillegg til Arendal Smelteverk den andre store industribedriften som ble anlagt ved Eydehavn, eller på Staksnes, som området hette den gang. Eydehavn har en hundre år lang industrihistorie som er kjent for mange. De som er oppvokst på Eydehavn har en innebygd stolthet for stedet, industrien og arbeiderbevegelsen. De har et nært eierskapsforhold til historien, som startet da Arendal Smelteverk ble grunnlagt i mars 1912 som den første storkunde av kraft fra Arendalsvassdraget. Etableringen var et resultat av Sam Eydes gründervirksomhet, elektrisk kraft, overflodskapital, naturlige forutsetninger og tilgang på arbeidskraft. Elektronisk Arbeiderforening oppsto så i juli samme år og Det Norske Nitridselskab ble som nevnt stiftet i august 1912. Sommeren 1913 ble industriområdet Staksnes døpt om til Eydehavn, etter Sam Eyde, og det var kona, Elly Eyde, som fant på det passende navnet. På Eydehavnsportalen på nett kan vi lese at stedet ble innviet ved en høytidelig dåpshandling 12. juli i strålende sommervær der både Statsråd, amtmann, sjøfartsdirektør, redere og autoriteter fra Arendal og distriktene kastet glans over seremonien. Slik startet historien om industribevegelsen på Eydehavn.

Klasseskille

I mange år var det stor aktivitet på industriområde, som brødfødte familier fra hele distriktet. De glade glansdagene har brent seg inn i historien og i manns minne. Nitriden og Smelteverket sikret seg eierskap over Buøya der direktører og ingeniører bygget seg hærskapelige boliger. De som bodde på Buøya var som konger, og det var et tydelig klasseskille der det var forbudt for arbeiderklassen å ta seg over på øya. Ved broa over til Buøya var det satt opp et sort skilt med hvit skrift der det sto «Uvedkommende forbydes adgang». Direktørboliger av høy standard fremstår som en verdifull kulturarv for hele Eydehavn, og Buøya er i dag et populært friluftsområde der alle har lov til å ferdes.

I dag vitner ikke Nitriden om verken forfinelse, klasseskiller eller industriell aktivitet. Driften av selskapet DNN ble lagt ned i 1975 og var dermed historie etter 60 år med aluminiumsproduksjon. Bygningene og området rundt har siden stått for forfall og er preget av lang tids brakk. Etter at industridriften opphørte har det vært noen få forsøk på å starte noe nytt, uten at det har lykkes i særlig stor grad. Rune Hvass, daglig leder ved Arendal Havn som i dag står som eier av Nitriden og området rundt, forteller at blant annet Nordheim Larsen Industrier (NLI) var inne i bildet for å skape virksomhet, etter avtale med den gang Moland kommune, med billig tilgang til arealer og Nitridens verksteder.

– Dessverre ble det ikke slik som ønsket. Hensikten var å skape arbeidsplasser, men det ble i stedet en maskinpark, forteller han til Arendals Tidende.



Komplisert

Mange har lurt på hva som skjer med bygningene og området ved Nitriden. Det kan være komplisert å forstå både eierskapsforhold og drift, men Hvass skal forsøke å gi en oversikt på hva som har skjedd siden nedleggelsen av DNN, og hvilke planer Arendal Havn har for området i dag og i fremtiden.

– Gamle Moland kommune dannet Eydehavn næringsselskap, som fikk en svært gunstig leieavtale for Nitriden-området nettopp med tanke på å skape arbeidsplasser og verdi på Eydehavn. Etter hvert kom Nymo inn og kjøpte opp deler av næringsselskapet med 86 prosent, forteller han, og legger til at næringsselskapet fortsatte å leie arealene av kommunen.

Etter kommunesammenslåing i 1992 da Arendal ble storkommune, oppsto det betydelig utfordringer med forurensningen i området.

– Arendal kommune som eier av området måtte gå inn og sikre store deler av utlekking med utslipp rett ut i Tromøysund, og de har brukt mye midler på å rydde opp etter gamle Nitriden, forteller han og viser til gamle avisoppslag fra Agderposten som beskriver giftbombe på Eydehavn og dumping av minst 250 tjærefat i Tromøysund.

I 2010 valgte kommunen å opprette Arendal Eiendom KF som skulle forvalte alle kommunens eiendommer mer kostnadseffektivt enn det kommunen selv hadde klart, deriblant nitridentomta.

– Arendal Havn har kjøpt ut arealene som vi nå opererer på for rundt 30 millioner kroner, og næringsselskapet Nymo leier fortsatt hovedområdet. Vi er eier, men samtidig heleid av Arendal kommune, noe Nymo ikke er. Planen fremover er at vi skal ta ut fjellmassiver mellom oss og Nymo, men jeg har et håp og ønske om å utvikle arealene til ny industri og fremtidens verdiskapning, forklarer Hvass.

Slitne øvelseslokaler

På området Nitriden finner vi Klodeborg Pukkverk og Nymo i drift i tillegg til Arendal Havns lokaliteter. Administrasjonsbygget og vannskjulet har fram til i dag blitt benyttet av kommunes rockemiljø og frivillige organisasjoner som blant andre Mekkeklubben. Det gamle administrasjonsbygget og vannskjulet er det første man møter på veien inn mot Nitriden. Begge er sterkt preget av forfall, og man skulle ikke tro at det var mulig å drive med noe som helst der. Dårlig vedlikehold og stor slitasje har imidlertid ikke stoppet byens rocke- og musikkmiljø fra å bruke lokalene til øving, og helt fram til i dag har et titalls band hatt stor glede og nytte av lokalitetene i mangel av andre egnede tilbud. Også Mekkeklubben for bilinteresserte ungdom holder til her. Leietakerne har flere ganger gjennom åra fått beskjed om at lokalene skal rives og har gang på gang fått trusler om oppsigelser, og nå ser det omsider ut som det blir en realitet.

– KF har eid disse bygningene, men nå skal de overføres til Arendal Havn. Alt av leietakere er administrert av Arendal Eiendom, og nå er alle sagt opp. Årsaken er at vi skal sprenge stein og klargjøre disse områdene for havnevirksomhet. Vår plan når vi tar over er å søke om rivning av disse byggene, og når vi starter sprengningen med dynamitt kan vi verken ha leietakere eller verdier i her, vi må være sikker på at vi ivaretar sikkerheten, poengterer han.

Arbeidet med områdene mellom Smelteverket og Nitriden er allerede godt i gang, meningen er å få en større utvidelse av havneområdet, som i følge Hvass er i stor vekst.

– Vi har vokst og mer enn doblet omsetningen de siste åra. I 2016 passerte vi 28 millioner i inntekt, og havneområdet er under betydelig press. Derfor må vi nødt til å utvide, sier han.

Doblet omsetning

Selve Arendal Havn ligger mellom Smelteverket og Nitriden.

– Vi disponerer helt bort til det gule bygget som Nymo bruker i dag, forklarer Hvass.

Mye av arbeidet med utbygging av havna er ferdig på motsatt side, men fortsatt gjenstår det en god del fjellmassiver.

– Vi vet helt sikkert at i dette området vil det pågå arbeid som vil være farlige med sprengninger av store stein og rystelser. Her ligger det cirka 300 000 tonn stein, og det er ufattelig mye. Utfordringen er at steinen har en hardhetsgrad som ikke kan brukes til asfalt eller andre produkter slik at det er vanskeligere og tyngre å selge. Mesteparten har gått til Danmark til kystsikring. Nå skal vi ta et ordentlig magadrag og ta ut den siste steinmassen, sier havnesjefen.

En annen grunn til at det er nyttig å utvide området er den nye veien til Eydehavn. Ifølge Hvass måtte den komme, og han ser fram til å få på plass bedre vei og et mer effektivt havneområde.

– Det er på tide nå. Med den store aktiviteten vi har er det ingen vei utenom, veien må komme, sier han.