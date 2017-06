Mekkeklubben jakter igjen på nye lokaler

Annonse:

Mekkeklubben til Stuenes-garasjen er igjen på desperat jakt etter nye lokaler. Snart må de ut fra bygningen på Nitriden.

– Vi har saumfart området, men vi har ikke funnet noe nytt sted. Nå håper jeg at både kommunen og andre er villige til å hjelpe oss med å finne et egnet sted slik at ungdommene fortsatt kan drive med bilcross og mekking, sier leder av mekkeklubben, Jan Gunnar Halvorsen.

Midlertidig

Da klubben flyttet inn på Nitriden for to år siden, visste de at det var en midlertidig løsning etter at de måtte ut fra Stuenes skole. Han vedgår at det er slitsomt og ikke vite hvordan det går med klubben i fremtiden om de ikke finner et nytt lokale snart. I verste konsekvens blir klubben lagt ned.

– Det ville vært forferdelig. Vi trenger et tilbud til de ungdommene som har dette som interesse. Vi har sett på flere gamle lokaler, men har ikke funnet noe ennå, så nå er vi litt rådville, sier han.

Imponert

Onsdag kveld inviterte han politikere og andre interesserte til å ta turen innom klubben for å se hvordan de har det der. Varaordfører Terje Eikin, Liv Heidi Arnesen uavhengig bystyrerepresentant og Vanja Grut bystyrerepresentant fra Arbeiderpartiet var blant dem som tok turen til det rivningstruede bygget på Nitriden på Eydehavn. De var skjønt enige om at de var imponert over aktivitetene og engasjementet både til ungdommene og de som driver klubben på frivillig basis. Viljen til å bære behjelpelig med å finne nye lokaler er absolutt tilstede, men det er en krevende prosess ifølge politikerne.

– Dette er et veldig bra tilbud og jeg er imponert over innsatsen. Vi ønsker å være behjelpelig med å finne nye lokaler, og vi har utfordret Arendal eiendom om å gå gjennom eiendommene som finnes. Det er en krevende prosess, men vi vil strekke oss langt for å legge til rette for klubben som er et viktig tilbud til ungdom, sier Eikin.

Sikkerhetsmessige årsaker

Vanja Grut sitter i styret til Arendal Eiendom KF, og hun sier at spørsmålet om å finne egnede lokaler er tatt opp.

– Vi er bevisst på utfordringen, og vi har snakket om det flere ganger. Vi er på utkikk. Arbeidet som foregår i området på Arendal havn kommer stadig nærmere, og når sprengningene begynner her må bygningene tømmes på grunn av sikkerheten. Etter hvert skal bygget også rives, forklarer hun.

Klubben trenger ikke flotte og moderne lokaler, men de trenger stor plass slik at de kan få inn minst tre biler i tillegg til mopeder, scootere og andre motoriserte kjøretøy. Ifølge Halvorsen er lokalene på Nitriden helt perfekte.

– Vi liker oss godt her. Selv om det ser falleferdig ut fra utsiden, så er de lokalene vi har til rådighet lyse og fine, og passer perfekt for oss. Vi trenger et sted hvor vi ikke forstyrrer naboer når vi for eksempel starter motorene og ruser dem, det kan bli litt bråkete for noen, sier han med et smil.

Olje istedenfor mascara

I lokalet står det tre irrgrønne biler, som for et utrent øye kan virke som totale vrak. Rundt bilene jobber ungdommer i alderen 13 til 18 år med hamring, sveising og mekking dypt nede i motorene. Blant dem finner vi 14-åringen Malin Sørensen, som er en av de få jentene som syns det er helt greit med oljesøl og bråkete motorer.

– Jeg syns det er kjempegøy å være her på klubben. Her er alle greie med hverandre og det er et godt miljø. Det er veldig dumt at vi ikke vet hvor vi skal være fremover og jeg håper at vi finner et greit sted, sier hun.

Akkurat nå jobber hun med å fikse opp en gammel Volvo 240 sammen med kompisene Egil Andre Skaug Kaasa og Kim Henrik Andersen Haag. Bilen brukes til crosskjøring, og må fikses opp etter siste kjøring.

– Når vi kjører cross blir ofte bilene ødelagt og kjørt i stykker, da må vi fikse de opp igjen, men det er en del av poenget, forklarer Malin.

Bilsport blir ofte forbundet som en typisk gutteinteresse, men det bryr ikke Malin seg så mye om. Hun har vokst opp med biler og har alltid hatt interesse for å mekke og skru.

– Det er meg og gutta, og jeg trives veldig godt med det, smiler hun.

I en alder av 14 år har hun lov til å kjøre junior, og kan kjøre i treningsklassen.

– Når jeg blir 16 kan jeg begynne å kjøre konkurranser, foreløpig kjører jeg kun treningsløp, forklarer hun.



Familie med bildilla

I den andre enden av lokalet finner vi noen yngre barn rundt en crosskart 85 kubikk. Mathea Skjulestad Knudsen er bare åtte år, men er allerede en dreven crosskart-sjåfør. Snart skal hun og broren Jacob (10) ta lissens, slik at de kan delta på løp og konkurranser. Hele familien er engasjert i bilsport der både pappa Steinar og sønnen Ståle konkurrerer på et høyere nivå. Mamma Annlaug forteller at det er et flott miljø i bilsporten, og at hele familien stiller opp på mekkeklubben, der også pappa Steinar sitter i styret.

– Alle ungene er interessert i bilsport, og hele familien reiser rundt sammen på stevner. Det er veldig morsomt, sier hun.

Selv konkurrerer hun ikke, men hun er med som ledsager til de som er under 18 år.

– Når du er mindreårig må du ha med deg en som skal sørge for sikkerhet, passe på at sele og hjelp sitter som det skal, og hvis det skulle skje noe mer alvorlig bli med i ambulansen til sykehuset, forklarer hun, og legger til at det sjeldent skjer ulykker i alvorlig grad.

– Det blir noen velt, og det hender at de «taker». Første gang noen «taker» kvalifiserer til en rullekake, og den er det meg som lager, sier hun og ler hjertelig.

Familien syns det er dumt at klubben må flytte fra Nitriden. Nå håper de på at det vil dukke opp et sted der de kan fortsette å drive på med bilsport.

– Her plager vi ingen, og vi kan bråke så mye vi orker med bilene uten at noen blir sure. Vi trenger et nytt sted å være, helst mellom Krøgenes og Flosta, sier Annlaug og oppfordrer folk til å tipse klubben hvis de vet om noe.

Se bildene fra onsdagens besøk på mekkeklubben: