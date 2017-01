Til fredag braker det løs med premiere på årets Granerevy der både politikere og andre sentrale personer får gjennomgå.

Årets revy «Granerevyen, med rett til å mobbe!» griper også i år fatt i de som stikker nesa fram, og tekstforfattere og skuespillere har fått boltre seg i små og store hendelser fra året som har gått.

Overraskelser

Instruktør Marianne Løge og revysjef Leif Gerhard (Liffe) Andersen mener revyen, som nærmer seg hundre års fartstid, er en solid kulturell bærebjelke i Arendal. Tospannet gleder seg over atter en gang gå ut til folket med en revy som harselerer over stort og smått i det offentlige Arendal.

– Vi mener at politikere må holde seg til politikk, så skal heller vi i Granerevyen ta ansvar for «mobbingen», og det kan hende det er politikerne som er ofrene, sier revysjefen i en pressemelding.

Gjennom et helt år har de samlet på små og store hendelser som gjennom tekstforfatternes penn har blitt spisset til skarpe slag både over under beltestedet.

– Magne har som vanlig helt klare meninger fra sjekta, og det dukker opp meninger om mangt og meget som fylkessammenslåing, reguleringsplaner, politikere, nye søppeldunker, sjøliv, delikatesser fra havet, politiet i flere sammenhenger og selvfølgelig mobbere for å nevne noe. Kanskje har vi en liten fotballoverraskelse på lur også, sier Liffe.

Revysjefen skryter av årets tekstforfattere som har bidratt til å løfte numrene til nye høyder.

– Vi har et veldig godt forfatterteam med oss, og sammen med skuespillerne har vi jobbet fram alt fra tradisjonsrike revytekster, tekster til ettertanke, sanger med både sprut og fart, noen rolige og noen tekster som vil overraske underveis, sier han.1

Flere nykommere

Revyen skal spille hele fire kvelder i byens storstue, fordelt på to helger. Her får publikum møte gamle kjenninger og nye entusiastiske revyskuespillere. Revyen har flere karakterer som er gjennomgangsfigurer. De som elsker «Magne i sjekta» blir neppe skuffet når han nok en gang deler sine meninger, og Astri Edvardsen har som vanlig latt seg inspirere i alderdommens korridorer og ruller inn på scenen med den gamle dama fra Plankemyra. Med elleve skuespillere i frisk harselas under ledelse av instruktør Marianne Løge, garanterer arrangørene at det blir mye liv og leven i en humoristisk innpakning.

– Det er en gjeng med flinke og kreative folk som også i år vil glede publikum med sin spilleglede og entusiasme. Vi har imidlertid hatt litt utskiftning på scenen i år, der blant annet Kenneth Helgebø, Knut Gihle Arvesen og Stephan Hergel er tilbake etter en liten pause fra revyscenen. Stephan steppet inn i siste liten på grunn av sykdom. I tillegg til Astri og Magne er også Cato Hagane og Lene Amundsen med videre fra fjorårets revy, forteller Liffe.

Årets nykommere er Lise-Marit B. Edvardsen, Tonje Oland, Andrea Isaksen og Nils Ingebretsen.

– Andrea og Nils har begge erfaring fra scenen, mens Lise-Britt og Tonje aldri har stått på en scene tidligere, skriver revysjefen i pressemeldingen.

Musikere

Som seg hør og bør på en ekte revy hører det også med et revyorkester. Årets orkester består av lokale musikere der flesteparten har vært med i Granerevyen tidligere.

– Leif Rino Müller er med for første gang, de andre er mer eller mindre faste medlemmer i Granerevyen. Det er som alltid en flott gjeng med musikere som det virkelig svinger av. Kapellmester og bassist Peter Haltorp har med seg Jostein Kristensen på gitar, Harald Nyland på trommer, Odd Bjørn Jensen på trompet og nykommer Leif Rino Müller på piano, opplyser han.

Historie

Revyen er som navnet tilsier en del av idrettsklubben Grane. Første gang Granerevyen ble fremført var i 1924 som en etterkommer fra den såkalte «Dilettantforestillingen» som idrettsklubben holdt i det gamle teateret på Tyholmen året før. Bortsett fra en pause på fire år under krigen har Granerevyen blitt spilt hvert år fram til i dag. De siste 19 åra har Leif Gerhard (Liffe) Andersen vært revysjef. Marianne Løge er instruktør på niende året, og verken revysjef eller instruktør har tenkt å gi seg med det første.

– Jeg har vært involvert i Granerevyen i tilsammen 21 år, og det er blitt en del av min identitet. Verken jeg eller Marianne har tenkt å gi oss med det første, forsikrer Liffe.