Lokalt rockeband varmer opp for rockeopera

Lørdag braker det løs i kulturhuset med rockeoperaen «Dracula swing of death», men først skal det lokale bandet Underwing varme publikum opp.

Underwing har hevdet seg sterkt i det lokale rockemiljøet, og vant blant annet fjorårets Rytmisk Fabrikk talentkonkurranse. Til lørdag står de på scenen i Arendal kulturhus for å varme opp for Dracula-show.

Oppvarming

Lokalbandet som består av Enyeto Kotori på vokal og bass, Magnus Christiansen på gitar og vokal, Thomas Myhren på gitar og Joachim Walle Michalsen på trommer skal varme opp publikum med tung rock.

– Ved å blande de svingende rytmene fra 70-tallets rock, den melankolske atmosfære fra 90-tallets grunge og kompleksiteten fra moderne progressiv metal har bandet lagd et lydbilde som best kan beskrives som progressive grunge, heter det i en pressemelding fra Arendal kulturhus.

Tekstene til bandet formidler et budskap hvor psykisk helse står sentralt, hvor bandmedlemmene setter fokus på dagens utfordringer som angst og depresjoner.

Dracula

Etter at Underwing har varmet publikum godt opp blir det et forrykende draculashow fra scenen i Store Torungen.

– Trond Holters «Dracula – Swing of Death» er en rockeopera hvor musikken beskrives som vakker og symfonisk rock, melder kulturhuset.

Holter har samlet et stjernespekket lag med kjente norske musikere fra band som Wig Wam, Jorn, Pegans Mind, Dream Police og Artch. I følge kulturhusets program skal musikken gi deg tårer i øynene, og det visuelle skal gi deg frysninger på ryggen.