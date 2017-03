Nå er hun Norges største blogger

Bloggeren Susanne Nylund fra Arendal trodde nesten ikke sine egne øyner da hun mandag våknet opp til over 100 000 lesere av bloggen. Dermed føk hun rett til topps på lista over Norges mest leste bloggere.

I «Bestemorbartenderbloggen» skriver Susanne om alt mulig. Den siste tiden har hun fokusert mye på livet etter at sønnen døde tidligere i år, men det var blogginnlegget «Nå må vi foreldre skjerpe oss litt» som handlet om mobbing av barn i skolen som satt fart i leserne.

Tom for ord

Dermed raste hun forbi kjendisbloggerne Mamma til Michelle og Sophie Elise som er to av Norges mest omtalte og kjente bloggere. Susanne beskriver i bloggen og på bloggens facebookside at hun ble tom for ord.

– Jeg klarte det, førsteplassen i Norge og over 100 000 lesere med innlegget som jeg brenner så sterkt for. Ord har så mye makt, akkurat nå er jeg litt tom for ord, formidlet hun til leserne sine.

Mandag kveld ble blogginnlegget publisert i sin helhet på nettavisen.no.

Fortsatt øverst

Med tilsammen 105 182 lesere toppet hun listen mandag morgen. Tirsdag morgen ligger forsatt «Bestemorbartenderbloggen» øverst med 68 716 lesere. Hakk i hel ligger «Mammatilmichelle» med 67 583 lesere.

Tema mobbing

Innlegget om mobbing ble skrevet etter en mor tok kontakt med bloggeren og ba henne om å skrive om mobbing på skolen. Mobbing er et tema som opptar Susanne, og hun skrev innlegget på vegne av denne moren med stort engasjement. At innlegget skulle få så mye oppmerksomhet drømte hun aldri om. Til Arendals Tidende forteller Susanne at hun er helt målløs.

– Jeg bare skriver om saker jeg syns er viktig, og har aldri drømt om at bloggen min skulle bli Norges mest leste. Når en mor ringer og spør om jeg kan skrive om mobbing, så gjør jeg selvfølgelig det. Vi foreldre må ta mer ansvar og snakke mer med ungene våres, sier hun, sier bloggeren.

Egen erfaring

Mobbing er et av temaene som går igjen i bestemorbartenderbloggen, og forfatteren har selv opplevd det på kroppen.

– Ord har forferdelig mye makt, og det er nettopp det jeg skriver mye om, som det å være stygg og hva det kan gjøre med et annet liv. Noen er løvetannbarn og klarer seg veldig godt. Jeg har selv vært utsatt for utrolig mye, men jeg har klart meg. Jeg var ikke som alle andre og ble mye mobbet, forklarer hun.

– Hvordan skal du jobbe videre med bloggen?

– Jeg skal fortsette som jeg gjør, og skrive om mine kampsaker. Poenget er ikke å klamre seg fast på topp, poenget er at alle har et liv med forskjellig problematikk som blant annet mobbing og rus, som for mange dessverre fortsatt er tabu. Det er disse temaene som har gått igjen iløpet av det året jeg har hatt bloggen. Det handler om å ta skallet av de fine fasadene. Målet er at flest mulig leser budskapet som jeg føler er viktig, sier hun og legger til:

– Det er selvfølgelig gøy å toppe lista i Norge, men jeg kommer ikke til å jobbe hardt for å holde meg der. Det kommer ikke noe leppestiftreklame til tirsdag liksom, understreker hun.