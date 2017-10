Annonse:

FILMCAMP: Sørnorsk Filmsenter inviterer til helgekurs med fokus på ulike filmsjangre. Foto: Sørnorsk Filmcamp

Vil du lære å lage film?

Er du interessert i action-, drama- eller skrekkfilmer? Sørnorsk Filmsenter inviterer til sjangercamp med workshop over to dager der du kan lære mer om å lage film i ulike sjangre. Sjangercamp er et tilbud rettet mot ungdom som er interessert i filmproduksjon, og som ønsker å lære mer om håndverket fra profesjonelle veiledere fra det Sørnorske filmmiljøet.

Skreddersyr opplegg

– Tilbudet er åpent for alle fra Agder og Telemark, og det er like mye et tilbud for de som liker å spille foran kamera, som for de som heller vil regissere eller filme, skriver produsent for Sørnorsk filmcamp, Ian Forbes, i en pressemelding.

Helgen 20.-22. oktober rettes fokuset mot de ulike filmsjangrene, og hvordan jobbe innenfor dem. Deltakerne får lære om hvordan lage film, og skreddersyr opplegget etter ønske fra de påmeldte. Sosialt

Helgeworkshopen finner sted på Dømmesmoen i Grimstad, der det ifølge arrangøren blir sosiale aktiviteter, overnatting i idylliske omgivelser og ikke minst masse filmproduksjon.

– Workshopen bygger videre på den populære ukeslange sommercampen som i år hadde rekordmange deltakere med 28 ungdommer. Vi håper på stor oppslutning denne helgen også, melder Forbes.

Påmelding skjer via Sørnorsk Filmcamp på Facebook.

– Fristen for påmelding er 10. oktober, og målgruppen er ungdom i alderen 15 til 19 år, opplyser produsenten.

Mest lest siste uken

Sorry. No data so far.