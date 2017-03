– Det vil fortsatt være gunstig å eie bolig

Fagansvarlig hos Meglerhuset og Partners Jan Terje Øygarden ser inn i spåkula for eiendomsmarkedet i Arendal.

Er det fortsatt smart å investere i bolig i Arendal, og hvor mye kan boligen du eier stige i verdi?

Stabilt fremover

Kvadratmeterprisene på eneboliger i Aust-Agder har ligget nokså stabilt siden 2012, viser tall fra SSB. På brukte boliger har kvadratmeterprisen de siste fem årene steget fra 16.941 til 17.813 kroner i fjor. Nye eneboliger har gjort et litt større hopp, og steget fra 23.746 til 27.930 kroner. Øygarden mener prisene vil fortsette å stige i takt med den generelle prisveksten, men har ikke tro på store hopp.

– Kvadratmeterprisen vil nok holde seg ganske på stedet hvil. Tiden for å investere kortsiktig i bolig har vært forbi i noen år, men å investere langsiktig i egen bolig er fortsatt gunstig. Det er lav rente og det koster lite å eie sammenlignet med å leie, sier han.

Tall Samfunnsøkonomisk analyse presenterte forrige uke er langt mer positive, og anslår ifølge Dagens Næringsliv at boliger i Aust-Agder skal øke med 18 prosent frem mot 2020.

Øygarden tror ikke det er rom for noen boligspekulasjon i Aust-Agder.

– Områder som alltid har vært populære vil fortsette å være det. Brattekleiv, Tromøy Vest, Hisøy, Nedenes, ramser han opp.

Tungt å selge

I denne avisa tar både kommuneplanutvalgsleder Nina Jentoft, byplanlegger Mike Füller Gee, Einar Krafft Myhren fra Sosialistisk Venstreparti og Roar Gundersen fra Høyre til orde for å løsne på snippen i reguleringen av sentrums bygårder, og åpne for å drive næring i førsteetasje og bygge boliger i andre etasje. Øygarden mener slike tanker er for mye tuftet på å skape liv i sentrum, og handler for lite om hva folk faktisk vil kjøpe.

– Sentrumsleiligheter er vanskelige å selge. Markedet for rimelige leiligheter i sentrum uten parkering er blitt mindre etter at vi mistet sykepleierskolen i byen. Vi er ikke noen studentby lenger, men studenter er med på å dra opp prisene. De kjøper noe for seg selv de årene de er her, eller andre kjøper for å leie ut. De leilighetene er ikke like attraktive lenger, sier han.

Han forteller at leiligheter som i Barbu og på Grandgården derimot selges raskt.

– Sjønære utsiktsleiligheter og eneboliger med sentral beliggenhet og parkering er utvilsomt det mest attraktive segmentet, her er betalingsvilligheten stor. På sikt vil slike eiendommer alltid ha en bedre prisutvikling enn gjennomsnittsboligen.

For mye nytt

Et raskt søk på Finn.no 21. mars viser at Arendal har langt flere boliger for salg enn sammenlignbare byer. Arendal med sine 41.000 innbyggere har 532 boligannonser på nettjenesten. Sandefjord med 61.000 innbyggere har 284 boliger ute. Mens Tønsberg med 44.000 innbyggere har 311 boligannonser på Finn.no. Øygarden har ikke et enkelt svar på hvorfor så mange hus ligger for salg i Arendal.

– Det er bygget mye nytt, men jeg ser ikke helt at det skal være annerledes i Sandefjord. Det er ikke enklere for en som bor i Sandefjord å få lån heller, så det er vanskelig å svare på, sier han.

I Sandefjord gjelder omtrent halvparten av annonsene nybygg, mens i Tønsberg ligger omtrent dobbelt så mange annonser ute for nybygg som brukt bolig. Også i Arendal fordeler annonsene seg omtrent likt på nybygg og brukt bolig. Øygarden understreker imidlertid at andelen nye boliger kan være enda større enn tallene fra Finn.no viser, fordi en annonse for nybygg gjerne gjelder flere boliger som skal selges.

– Bygges det for mye nytt?

– Ja, det tror jeg det gjør, svarer eiendomsmegleren kontant før han fortsetter:

– De som flytter i leilighet har gjerne en bolig de skal selge. Når det bygges mye nytt bygger det seg opp et stort utbud av eldre, ikke fullt så attraktive boliger. Her finner vi nok en del av forklaringen på den lange omsetningstiden i vårt område.

Kjøpers marked?

I snitt tar det godt over hundre dager å selge en bolig i Aust-Agder nå. Øygarden forteller at markedet er tregt for mange eiendommer, men at det alltid er spennende eiendommer som blir solgt raskt til god pris.

– Det hender noen eiendommer kun har en interessent og at det kommer bud under prisantydning. Da må megler gjerne gå i direkte forhandling med kjøper. Kjøpergruppa har blitt mindre etter at det ble vanskeligere å få finansiering og nå er det større kamp om dem som har det, sier han.

I fremtiden tror han meglerne kommer til å bli nødt til å jobbe enda hardere for å fremstille boligen på best mulig vis for de mest relevante kundene.

– Mer skreddersøm innen megling kommer. De meglerne som vil overleve på sikt må legge mye mer arbeid i rollen som faglig rådgivere for selger og kjøper. Vi må finkjemme markedet for å finne den ene kjøperen som er villig til å betale best pris for eiendommen.