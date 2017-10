Kreativ høstferie på Kuben

Annonse:

Innimellom villfarne garnnøster, nåler så store som blyanter, og pappkartong tryllet om til en vev, sitter barna superkonsentrerte og lager sine egne pengepunger.

Med gode instrukser og kyndig veiledning fra museumspedagog Kari Helene Kullerud og Ellen Margrethe Fløystad, produseres pengepungene i fleng.

Uregjerlige nøster

– Åååh! Nå triller nøstet avgårde igjen!! roper Emily på 12 år fra Fevik, før hun forsvinner under bordet for å hanke inn det uregjerlige garnnøstet. Vel oppe på stolen igjen viser hun stolt frem det hun har laget så langt. En hvit, delikat og fin pengepung er i produksjon, og Emily har funnet en god teknikk som gjør at det går veldig fort. – Jeg har allerede måttet fylle på garn 3 ganger! Dette er veldig gøy, forteller 12-åringen før fokuset igjen går tilbake til håndarbeidet.

Skolebarn i fokus

Kari Helene Kullerud smiler bredt og gleder seg over entusiasmen blant ungene. – Det er så gøy å finne på nye ting, og for oss var det viktig at vi fikk tilrettelagt aktiviteter for barn i skolealderen. Det er jo tross alt de som har høstferie, så da må vi skape noe som de har lyst til å være med på.

Lus og urin

På andre siden av bordet sitter en konsentrert kar med en alvorlig mine. Matias Landmark (11) er halvveis med sin pengepung, og skal nå over i en litt kritisk fase der lokket skal veves for seg selv. Gutten fra Farsund er på høstferie hos mormor og morfar i Grimstad, og han synes dette er skikkelig gøy. Han er veldig fornøyd med egen innsats, og ikke minst liker han den burgunderrøde fargen han har valgt. – Fargen er faktisk laget av lus, forteller Kari Helene, og Matias ser opp på henne med et blikk som sier “du kødder, ikke sant?”. Kari Helene ler og bekrefter at det faktisk er sant. Museumet har farget alt garnet selv, og mens hun forteller om prosessen for farging av garn som inkluderer både lus og urin, fniser og ler barna mens de grøsser bittelitt. Men slike uhumskheter ser ikke ut til å stoppe ungene, der de kaster seg over de sterkeste fargene for å lage flere pengepunger.

