Gassballonger kan bli forbudt i Arendal

Politikerne i Arendal kappet om å være først ut med å foreslå forbud mot gassballongsalg.

De var kjappe til å rekke hendene i været da ordføreren lurte på om noen av formannskapsmedlemme hadde noe å melde under eventuelt-posten i møtet torsdag. Av gassballongkritikerne var det Høyres Kristoffer Østerhus-Lyngvi, som var kjappest. Anniken Solfjeld Pedersen fra Arbeiderpartiet måtte se seg slått på oppløpet.

–Du tok den fra meg! sa hun spøkefullt i replikk.

Egentlig var Einar Krafft Myhren fra Sosialistisk Venstreparti blant de første politikerne i byen som snakket høyt om et mulig forbud da han delte en artikkel på sin Facebook-side allerede onsdag kveld.

Skien og Porsgrunn

Porsgrunn skal, ifølge NRK Telemark, i flere år ha sagt at bod- og ballongselgere er uønsket i bygatene på nasjonaldagen. Nå følger Skien opp og politikerne i Arendal vil kaste seg på trenden.

–I disse plastikktider tenker jeg det er lurt å hive seg på. Kanskje vi skal høste erfaringer fra Skien og Porsgrunn i år og eventuelt innføre forbud neste år basert på erfaringer derfra, sa Pedersen.

Kjøpepress

Østerhus-Lyngvi sa at ballongene ikke bare bruker av gassressursen helium, som det skal være lite av i naturen. Ballongsalget skaper også et kjøpepress mot småbarnsfamilier og har en negativ miljøside.

–I fremtiden kommer vil vi le av at vi solgte ballonger med helium, sa Høyre-politikeren.

Han sa at siden formannskapet også er 17.mai-komité er det helt riktig forum å ta opp saken.

På saken

Ordfører Robert C. Nordli fra Arbeiderpartiet sa at han allerede var på ballongen i februar for å undersøke muligheter for et forbud. En mulighet kan være å få inn en bestemmelse i politivedtektene. Å kjøre en politisk sak for å endre vedtektene kan fort ta flere måneder, ettersom kommunens vedtak endelig må godkjennes av Politidirektoratet før det trår i kraft.

–Jeg vil tippe at dette må inn i politivedtektene. Jeg vil be rådmannen legge frem en sak så fort som overhodet mulig. Vi vedtar ingenting nå, men sender signaler om hva vi ønsker, sa han.

Lyngvi-Østerhus mener det må være mulig å nekte gassballongsalg på kommunal grunn uten å måtte gå hele veien om vedtektsendringer.

–Det må være muligheter å si uansett at de ikke skal gå rundt på vår kommunale tomt og selge, sa han.

Ønsker ikke forbud

Åshild Bruun-Gundersen fra Fremskrittspartiet sa at hun ikke er for å forby gassballongsalg, fordi det ikke er riktig å forby alt man ikke liker. Hennes partikollega Anders Kylland sa at han registrerer kjøpepresset og at han kan være med på et forbud, til tross for at partiet han representerer prinsipielt er imot både forbud og påbud.

–Jeg ville aldri, aldri forbudt det, sa Bruun-Gundersen.