Siste innspurt for ny kulturplan i kommunen

Sist torsdag ble innspillene til kommunedelplanen for kultur presentert på gruppemøte i komité for kultur- miljø og næring.



I høst flyttet kultursjef Linda Sætra kontoret sitt ut på gateplan for å hente inn innspill til kommunedelplanen for kultur som da var ute på høring. Torsdag presenterte hun høringsinnspillene for komiteen.



Stort engasjement

Kommuneplanutvalget vedtok på sitt møte 24.august 2016 å legge ut høringsutkast på kommunedelplan for kultur til offentlig ettersyn i seks uker, i samsvar med plan- og bygningsloven. Høringsfristen gikk ut 14.oktober. Det er innkommet i alt 33 høringsuttalelser som er behandlet av kulturenheten i Arendal kommune. Innspillene ble torsdag formiddag redegjort for og diskutert i komiteen før den til slutt skal legges fram for kommuneplanutvalget og sluttbehandles i bystyret i februar.

Tros- og livssynsorganisasjoner

Sætra informerte medlemmene i komiteen om at alle de 33 innspillene var blitt diskutert og behandlet etter beste evne.

– Stort sett alle høringsinnspillene har vært positive og understøtter valg og retning i de fleste tiltakene. Det har likevel vært litt mer trykk fra noen, og det gjelder spesielt fra religiøse menigheter og organisasjoner som ønsker et eget kapittel i planen, fortalte Sætra innledningsvis i sin presentasjon.

Innspillet er ifølge Sætra tatt til følge, og det har blitt lagt inn i planen noen presiseringer rundt det religiøse aspektet.

– Vi ser på religiøse foreninger som del av det som allerede ligger inne under punktet «lag- og foreninger», og vi ønsker ikke å behandle disse annerledes enn andre. Vi har likevel satt inn et lite avsnitt om tros- og livssynsorganisasjoner som en mer nøytral fane, sa kultursjefen.

Hun viste til et nytt avsnitt i kapittel 4-3 i planen under fanen «Møteplasser» der Tros- og livssynsorganisasjoner er beskrevet som en ressurs i lokalmiljøet, og regnes videre i planteksten som en del av lag- og foreningslivet i kommunen.

– De har ofte medlemmer fra en rekke land og innehar en kunnskap som er viktig for utviklingen av Arendal som en inkluderende og mangfoldig kommune, sa hun, og fikk medhold fra resten av komiteen som mente det var en grei tilnærming og håndtering av innspillet.

Prioriterte idrettsanlegg

Etter flere innspill fra idretten og diskusjoner i komiteen om handlingsprogrammet for anlegg og områder har det blitt gjort konkrete endringer i planen.

– Vi har valgt og ikke sette tiltakene i prioritert rekkefølge, men heller alfabetisk. Jeg mener det er viktige å vise hvilke anlegg vi skal jobbe med i perioden framfor å sette det i en prioritert rekkefølge, sa hun og utdypet videre:

– Det vil si at handlingsprogrammet viser anlegg og områder som beregnes igangsatt i løpet av planperioden, men ettersom investeringene er av så ulik størrelse og art vil det kunne være misvisende å sette de opp mot hverandre. Idrettslagseide anlegg prioriteres alltid før kommunalt eide anlegg i spillemiddelsammenheng. Meningen er å gi en god oversikt over hva vi har nå og fremover, og et av tiltakene vi har satt inn i planen er å lage en analyse av hele kultur, idrett og friluftslivets behov for egnede arenaer, anlegg og områder som kan ligge til grunnlag for neste kommunedelplan for kultur, sa hun.

Ifølge kultursjefen har det også vært en ønske fra idretten om å bli mer inkludert i det som handler om profesjonell kunst og kultur.

Friluft

Også friluftbiten har fått mer plass i planen etter innspill fra blant andre Friluftsrådet Sør.

– Det er lagt inn et eget avsnitt som handler om friluft og fysisk aktivitet. De har ikke de samme forkjemperne som idretten og musikklivet, og det er derfor viktig å lytte til innspillene. Friluftsrådet er også en viktig samarbeidspartner for oss med henhold til å tilrettelegge. Kommunen forvalter friområder, friluftslivsområder, egne og statlige, strender, stier, turveier med og uten lys, og tilrettelagte steder for allmennheten, og de skal ivaretas, poengterte hun.

Etter reaksjonen å dømme fra komiteens medlemmer var de svært fornøyd med jobben som var gjort med høringsinnspillene og ferdigstillelse av planen.

– Vi har fått presentert et godt dokument, og vi vet alle at ting ikke er hugget i stein og at det kan komme innspill som kan endre på ting, sa Morten Kraft fra Arbeiderpartiet.

Målsetninger

Kulturenheten har utarbeidet et planforslag til kommunedelplan for kultur 2017-2020.

Kulturdelplanen har fått tittelen Kulturens Kraft og skal vise hvordan Arendal kommune fremover ønsker å bruke denne kraften for å utvikle samfunnet i tråd med kommunens visjon: «Stolt, varm og utadvendt!». I den nye planen fokuseres det blant annet på hvordan få et mer mangfoldig og inkluderende samfunn, satsingsområder på gode kulturtilbud til barn og unge, hvordan gi flest mulig tilgang til kulturarenaer, øvingslokaler, idrettsanlegg, parker og friområder. Sætra er opptatt av å gi gode rammer til de som skal lage disse tilbudene, nemlig kunstnerne. Noen av utfordringene i planen har blitt løst i form av direkte tiltak, og kultursjefen etterlyste i høst innspill på hvordan utvikle det beste tilbudet for fellesskapet. Formålet med en slik kulturplan er at den skal være et strategisk styringsdokument for politikk på hele kultur- og idrettsfeltet, samt at den skal være kommunens viktige arbeidsredskap for å videreutvikle kulturområdet i Arendal. Planen skal bidra til å synliggjøre mål og strategier for kommunens arbeid på kulturområder i perioden samt synliggjøre behov og utfordringer på kulturområdet og gi en oversikt over prioritert innsats. Den skal også sikre at kulturarbeidet knyttes tett sammen med kommunens øvrige utviklingsstrategier innen samfunnsutvikling og sikre samhandling med eksterne samarbeidspartnere og frivillige lag og foreninger.

Kommunedelplanen for kultur, høringsuttalelser og administrasjonens kommentarer er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.