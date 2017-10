Ungdom arranger rockekonsert på Kilden

Annonse:

Ungdommene Ruben Pettersen (23) og Tobias Stene (15) har tatt skjeen i egne hender. Lørdag arrangerer de rockekonsert for ungdom på Kilden.

Arrangementet har fått det klingende navnet «Rock n Roll will never die», og byr på seks band på rockemenyen.

Rusfritt

– Det er gratis inngang og fri alder, og det blir mye bra rock og metal for alle som er interessert i god musikk, forteller Ruben til Arendals Tidende.

Han understreker at det er et rusfritt arrangement, og at de har sørget for ekstra godt vakthold denne kvelden.

– Det er viktig for oss at foreldre kan være trygge på at det er et rusfritt arrangement. Hvis vi ser at noen er påvirket av noe som helst for rusmidler blir de nektet inngang, sier han.

Grunnen til at han og kameraten Tobias bestemte seg for å arrangere en slik konsert er at de syns det er for lite tilbud til de under 18 år. Selv om Kilden har mange gode tilbud, deriblant fritidsklubb med diskotek, savner han et sted der de kan gå på konserter uten å tenke billettkostnader eller aldersgrense.

– Det meste koster penger i dag, og det er ikke alle ungdommer som har råd til å betale seg inn, eller så er de for unge. Vi vil lage noe som alle kan gå på, enten du er over eller under myndighetsalderen, sier han, og oppfordrer ungdommer til å møte opp på konserten.

Trenger støtte

Ifølge arrangørene har de fått tak i svært dyktige band, både lokale og utenfra.

– Vi får besøk fra Farsund og Haugesund i tillegg til lokale band fra Grimstad og Arendal, vi garanterer at det blir en helaften med variert og god kvalitetsmusikk, sier Ruben.

Arrangementet er basert på hundre prosent frivillighetsarbeid, og har en kostnad på null kroner. De har fått låne lokalene av Kilden gratis, alle banda spiller gratis og vaktene stiller opp på dugnad.

– Vi har vært veldig heldige som har fått dette til. Nå er det viktig at folk kommer og støtter de lokale banda. Det er viktig å tenke på at alle har starta i undergrunnen, plutselig slår de gjennom, sier han og nevner de lokale banda Vorbid og Underwing som begge har hevdet seg langt utover landegrensene.

Ruben er aktiv som musiker både innen rap og metal, og på konserten er han vokalist i bandet Indwelled som han beskriver det hardeste bandet den kvelden.

– Jeg gleder meg veldig og håper det kommer mye folk. Jeg reiser mye rundt og opptrer selv, derfor føler jeg at jeg har en viss peiling på hva som fenger publikum. Dette blir bra!, lover han.

Dette er kveldens lineup:

Burn The Evidence fra Farsund

Riff Metro fra Arendal

Sjøgress fra Grimstad

Indwelled fra Arendal

Jejune fra Kristiansand

Acid Cunt fra Haugesund