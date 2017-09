Har knipset i ti år

Annonse:

I helgen feirer Arendal fotoklubb at det er nøyaktig ti år siden en gjeng med fotoentusiaster startet det som da het «Arendal digitale fotoklubb» på Eydehavn.

Med jubileumsutstilling, en rekke fotoaktivteter, foredrag, vernissasjer og festmiddag markerer fotoklubben ti år som aktiv klubb.

Kreativ gjeng

Dette har de selvfølgelig dokumentert gjennom fotografier som kan sees på klubbens jubileumsutstilling på Arendal bibliotek, med åpning i dag. Ifølge Tore Gravelseter fra klubben startet klubben opp i 2007 under navnet Arendal Digitale fotoklubb. Året etter var det en annen gruppe fotointeresserte som startet en fotogruppe sammen med Nidel Ungdomslag. Disse to klubbene slo seg sammen og omorganiserte seg til å bli Arendal Fotoklubb, som også klubben heter i dag. Fotoaktivitetene har vært mangslungne og kreative gjennom klubbens levetid, og de har arrangert ulike former for opplæring og kurs om bruk av kamera, blitz, lys og modeller.

– Dette har det også blitt mange utstillinger av gjennom årene. Vi har også dokumentert arrangementer som blant annet Skandinavisk Final i First Lego League, NM i boksing, Arendal vinterfestival samt aktiviteter med hunder, sykling, skateboard, båter, biler, motorsykler, fly og mye annet, sier Gravelseter.

Aktive medlemmer

Fra å begynne i det små med noen få medlemmer har klubben i dag vokst seg opp til 78 ivrige medlemmer som aktivt deltar på klubbens arrangementer.

– Vi huser alt fra nybegynnere til profesjonelle fotografer. Det betyr at vi lærer mye av egne krefter. Vi har også workshops med profesjonelle fotografer, og dette har hevet nivået i klubben. I fjor var Arendal fotoklubb blant landets topp-ti amatørfotoklubben, sier han.

Ti-årsjubileet markeres med åpning av jubileumsutstillingen på biblioteket, så fortsetter den gjennom hele helgen med en rekke aktiviteter og sosialt samvær for påmeldte deltakere.

– Vi har vært med i Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) i mange år, og som en del av jubileumshelga inngår Regionalt treff i NSFF, opplyser fotoentusiasten.