CANAL STREET: Slagerparade fra Eidsvåg på Merdø

Nesten skyfri himmel da en av landets største artister holdt åpningskonserten på Canal Street 2017.

Været kunne nesten ikke ha vært bedre enn onsdag ettermiddag på åpningen av årets utgave av musikkfestivalen. Etter å ha varslet onsdagsregn i dagesvis, snudde værgudene i tide og slapp sol og sommer løs over Merdø. Det satte nok publikum pris på. I tusentall strømmet festivalsugne arendalitter og sommergjester til den lille øya utenfor Arendal, som nå er blitt fast konsertsted for Canal Street, etter at festivalen ble bedt om å la være arrangere fyrkonsert på Lille Torungen fyr av hensyn til fuglene i Raet Nasjonalpark.

En natt med Bjørn

Kultursjef Linda Sætra i Arendal kommune avslørte på tur ut til Merdø at hun ikke har all verdens forhold til Bjørn Eidsvåg, men hadde en musikalsk date med han kvelden og natta før hun skulle introdusere vestlendingen for Canal Street-publikummet.

– Jeg vil ikke nøle med å kalle han en god samtalepartner selv om jeg ikke har snakket så mye med han, sa hun til publikum som satt tett i tett på gressletta bak Merdø gård.

Hun la til:

– Han er kanskje den beste mannen å ende opp på en øy med. Ikke en øde øy, men en øy, presiserte kultursjefen.

Før himmelen

Eidsvåg inntok den naturlig gitte arenaen under nesten skyfri himmel. For noen år tilbake spilte han konsert på Arendal kirkegård under Canal Street. Han var tydelig beveget over å få spille på Merdø.

– Jeg har spilt på kirkegården, men dette er bare wow! konkluderte han.

Eidsvåg fortalte mange historier om sitt eget forhold til teologi, noe med alvor og noe med skjemt – men til god respons hos publikum.

– Jeg ble lært opp til at livet bare er en parentes og at det viktigste er å komme til himmelen. Det tar jeg sterk avstand fra, sa han.

Slagerparade

Odda-artisten har et sangbibliotek som er ganske så imponerende. På Merdø startet han med velkjente Vertigo, og fortsatte med en lang rekke kjente låter for Eidsvåg-kjennere. «På leit», «Bare en mann», «Tålt», «Shalala», «Blyge blomar», «Gammel drøm», «Floden», «Hvis eg ber på mine knær» og «Skyfri Himmel» var med alle sammen. Som ekstra låter spilte han «Eg ser» og lengtet nok litt etter å ha Lisa Nilsson ved sin side da han fremførte «Mysteriet deg» helt til slutt.

Se bildene: