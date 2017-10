Hyller kongen av rock på ny

Annonse:

En gang var ikke nok for Arendal Big Band. I Elvis’ repertoar er det så mye å ta av at de har sett seg nødt til å gjøre det en gang til.

Kommende lørdag inviterer Arendals eget storband til Elvis-hyllest i Store Torungen på kulturhuset.

Ønskereprise

Vokalistene Solveig Andersen, Rebekka Andersen og Lill Rannekleiv lover sukkersøte hoftevrikk på scenen når storbandet gjentar suksessen fra 2011. En komplett kopi blir det likevel ikke og musikalsk leder Audun Dertz lover at de som bidro til å fylle Store Torungen for seks år siden trygt kan ta turen igjen for en like god og litt annerledes opplevelse.

– De fleste låtene er fra den unge Elvis på 50- og 60-tallet, den gang han sjarmerte damene i senk med hoftevrikk, heftig rock og sukkersøte ballader. De fleste kjenner den legendariske «Love me Tender» som smeltet tusenvis av kvinnehjerter eller «Are you lonesome tonight» som også fikk millioner av fans til å gå av skaftet. Det blir også servert en rekke rocka låter, som blant annet «CC Rider», «Guitar man», «Johnny be Good» og «Big Boss Man» sammen med hitter som «Fever», «Fun in Acapulco» og «Dont be Cruel», skriver storbandet i en pressemelding.

Uten sidestykke

Storbandet ble stifta i 1980 og består foruten vokalistene av fem saksofoner, fem trompeter, fem tromboner, en kontrabass, en el-bass, gitarist, en trommeslager og to på el-piano eller keyboard.

Foruten å skryte av det fullsatte storbandet som Dertz lover at er i storform, trekker han frem vokalist Solveig Andersen sin stemme og stil.

– Elvistolkningene til Solveig er så bra at alle andre bare kan gå og legge seg. Vi gjentar vår største publikumssuksess med mer tempo, mer smil, mer rock ‘n roll og flere tårefylte ballader. Vi skal nemlig spille så ikke et sete er tørt, sier Dertz entusiastisk og ønsker velkommen til musikkfesten.

Temakonserter

Det er ikke første gang bandet hyller Elvis og heller ikke første gang de hyller en bestemt artist eller gruppe. Aretha Franklin, ABBA, Rolling Stones, Bob Dylan, Michael Jackson og Beatles har tidligere stått på agendaen.

– Vi har markert oss sterkt i storbandmiljøet i Norge, og har høstet strålende kritikker gjennom våre opptredener. I tillegg til mindre opptredener på festivalens små scener spilte vi for ti år siden på hovedscenen sammen med gjesteartist Heine Totland og for tre år siden imponerte vi igjen stort på festivalens nightsession der vi spilte med storheter som Nils Petter Molvær, Cæcilie Norby, Eivind Aarset, Bugge Wesseltoft, Lars Danielsson og Marilyn Mazur, skriver bandet i pressmeldingen.