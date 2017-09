Hvem skal henge på veggen her?

Annonse:

Forretningsmann Arne Schaathun driver tungt innen aluminiumnæring. Når han har fri tegner har karikaturtegninger. Noen av disse kan du se på Strand kafé på Tyholmen.

På Strand kafe er det en egen vegg med karikaturtegningene til Schaathun, og veggen har fått det klingende navnet «Strand kafés Wall of Honour». Nå vil kafeen, tegneren og stamgjestene lage en egen jury for hvem som skal tegnes, og henges på veggen i den populære kafeen.

Gjenkjennelige

– Strand kafe er en kulturkafé med særpreg, og det er veldig gøy at vi har denne veggen. Det har blitt foreslått at vi lager en jury som skal bestemme hvem som skal opp på veggen i fremtiden, men da må vi få inn noen gode forslag til hvem som skal tegnes, sier karikaturtegneren til Arendals Tidende idet vi treffer ham på kafeen der han viser fram den «berømte» veggen.

For kafeens gjester er de fleste av karikaturene lett gjenkjennelige. Kjente ansikter som blant andre bakgårdens egen vaktmester Leif Arne Danielsen, Madam Reiersens Gunnar Kalleberg, stamgjest Arne Øygarden som har egen nøkkel til kafeen, avdøde tidligere rådmann Per Tellander og ikke minst Ove Aspen for å nevne noen har i mange år prydet veggen inne i kafeen. Mange stopper opp for å se på gamle kjente som alle har sin historie. Fellesnevneren for alle er at de er eller har vært stamkunder på Strand kafé. Nå ønsker både kafeen, gjestene og kunstneren selv å utvide veggen med flere tegninger. Det store spørsmålet er imidlertid hvem som skal bli tegnet, og hvem som får henge på «The wall of Honour», for det er ikke hvem som helst som kommer gjennom nåløyet. Det har blitt foreslått å danne en egen jury, men først trenger de tips om hvem som skal få den store ære å bli karikaturtegnet.

Forretningsmann

Arne Schaathun driver konferanse- og seminar-firmaet NorCast, og har jobbet innen aluminiumsbransjen i en mannsalder. Han flyttet til Arendal i 1969 da han begynte å jobbe på Nitriden, og han har siden jobbet i flere store firmaer både i inn- og utland der han i en periode også var direktør i Norsk Hydro. Tegningen har han hatt som hobby helt siden har var liten guttunge, og han har tegnet kjente og ukjente mennesker som han har møtt på sin vei gjennom sin lange karriere i næringslivet.

– Jeg har tegnet direktører og arbeidere på nesten alle de stedene jeg har jobbet rundt om i verden, forteller forretningsmannen.

Det er ikke bare på Strand kafé tegningen har fått sin plass. På KUBEN henger det blant annet flere av hans karikaturtegninger av direktører og ansatte ved Nitriden med full beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver de hadde.

– Jeg har fått mange forespørsler om å tegne kjente folk, og mine karikaturer henger på kontorer, museum og institusjoner i hele landet, blant annet på KUBEN med beskrivelsene av menneskene på Nitriden. De har også blitt brukt som illustrasjon i bøker, fortelle han.

Store og kjente forretningsfolk fra hele verden har fått æren av å bli karikaturtegnet av Schaathun.

– Jeg tegner på hukommelsen, det er ikke sånn at de må sitte modell for meg. Når jeg først gjør det så går det veldig fort. Jeg bruker aldri lang tid på en tegning, forklarer han.

Forslag

Gjestene på Strand kafé har stor glede av tegningene til Schaathun. Nå oppfordrer de folk til å komme med forslag om nye personer som fortjener en plass på veggen.

– Det er en nøye vurdering av hvem som skal opp på veggen, derfor vil de ha en egen jury som skal gå gjennom forslagene, sier kunstneren med en humoristisk undertone idet han tar seg en kaffe sammen med Øyvind Olsen, en av stamgjestene på kafeen.

– Du kan jo tegne meg, sier Øyvind, og ler godt av sitt eget forslag.

Kunstneren vurderer tilbudet et lite øyeblikk før han svarer:

– Tja, vi kan jo lage en ny vegg som heter «The wall of Shame», der kan du jo få plass, kvitterer han spøkefullt og får respons i hjertelig godmodig latter rundt bordet.