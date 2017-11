Gir ut bok med lattergaranti

Annonse:

Odd Bjørn Jensen har opplevd mye rart, og mange av opplevelsene er publisert på Facebook. Nå har han satt historiene i bokform i debutboka «Deadline».

Han har trasket gjennom Arendals bygater i over 20 år, og de fleste næringsdrivende i distriktet har hatt besøk av annonseselgeren som alltid har et godt tilbud på lur. Du har mest sannsynlig sett ham opptre med trompeten gjennom en rekke ulike korps. Nå har han tatt steget videre og utgitt en bok full av historier fra eget liv.

Fra spøk til alvor

Boka «Dealine» er et resultat av oppdateringer på Facebook og delinger av historier på sosiale medier. Fredag 17. november lanserte han debutboka på utestedet Lille Andevinge. Nå har han allerede solgt godt over 300 eksemplarer av boka som består av en lett blanding av humor, frustrasjon, ettertanke og litt fjas. Boka inneholder også tre sanger som han har skrevet selv, disse sang han under lanseringen sammen med Rasmus Solem på piano.

Å navngi boka «Deadline» var naturlig for avismannen som har jobbet med å selge annonser for egne aviser i over 20 år.

– Det er alltid en deadline å forholde seg til, og etter så mange år i avisbransjen har dette ordet stor betydning for meg om mine omgivelser. Det er også en helt naturlig unnskyldning for og ikke kunne stille presis i enhver sammenheng. Jeg er nok litt kjent for å komme litt for sent, det er alltid en deadline, sier han og flirer.

Han poengterer at boka ikke er en vanlig bok i ordets rette forstand. Den er basert på facebookoppdateringer, og kan sammenlignes med en moderne type digital dagbok, som nå er overført på papir.

– Jeg har delt mine opplevelser på sosiale medier lenge, og det ble etterhvert mange som fleipa med at jeg burde skrive bok. Påtrykket ble større etterhvert, og i et hyggelig lag på begynnelsen av året klarte jeg plutselig å love noen at jeg skulle gjøre alvor av det, og da måtte jeg jo det, smiler han.

Avismann

Odd Bjørn er eier og daglig leder av Tvende Media og Arendals Tidende. I tillegg er han medeier i utestedet Lille Andevinge. Da er det kanskje ikke så rart at når han omsider bestemmer seg for å skrive en bok, så får han stor oppmerksomhet fra folk både fra fjern og nær.

– De som kjenner meg og som har lest mange av historien jeg har delt, vet at jeg og min familie har opplevd utrolig mye rart og spesielt. Da jeg skrev på Facebook at boka var ferdig og sendt til trykk, fikk jeg umiddelbart hundrevis av bestillinger, og jeg måtte bestille flere enn jeg først planla, forteller den nybakte forfatteren ikke så rent lite stolt.

Om det skulle bli overskudd av boka har han bestemt pengene skal gå til Arendals Tidende, et avisprosjekt han legger hele sin sjel i å bevare etter at han via Tvende Media kjøpte opp konkursboet i 2012.

– Slik det ser ut nå så kan det faktisk bli en god slump med fortjeneste. Jeg har valgt å gi overskuddet til avisa fordi den trenger det, og fordi det er min bedrift. Det er en fin måte å putte inn penger i firmaet på, understreker avismannen.

Lattergaranti

På omslaget av boka står det at det er en bok med lattergaranti.

– Hva betyr det?

– Det er så enkelt som at hvis du ikke får en eller flere latterkuler av å lese boka, så får du pengene tilbake. Jeg garanterer at det er morsomt, sier han bestemt.

Mange av historiene i boka har vært delt på sosiale medier mens andre aldri har vært publisert før. Opplevelsene Odd Bjørn beskriver handler mye om ham selv og om familien, og med fire voksne sønner og en liten datter på litt over et år, er det mye å ta av. Ifølge forfatteren har han full støtte fra familiemedlemmene, til tross for at de blir eksponert på svært personlige plan.

– Jeg utleverer jo ganske mye av familien min, men de har tatt det med godt humør. De er jo vant til at jeg finner på mye rart, sier han og smiler.

Han har selv produsert boka fra A til Å, dette er helt og holdent hans eget prosjekt.

– Det kan godt være at boka bærer preg av at jeg har gjort alt selv. Jeg har lært meg helt nye programmer, slik som blant annet Indesign, det har vært en stor jobb, vedgår han, men legger i samme åndedrag til at det har vært morsomt og lærerikt.

– Det har vært en veldig gøy prosess. Boka er innordna i måneder slik at det skal være enkelt å følge med på oppdateringer, og jeg har gjort et poeng ut av at Facebook er dagens digitale dagbok. Det mest normale er å gjøre alt om til digitalt i dagens samfunn, jeg har istedet snudd det den andre veien og gjort digitalt om på trykk, siden vi tross alt driver med papir, sier han.

Fra facebook: Etterlysning!

“Savner mine 2 yngste sønner… Skulle vært i barnedåp. Sist sett i Risør – kan noen fortelle meg hvor de befinner seg? Dusør

Mer i vente

Ifølge avismann, musiker og nå også forfatter, er ikke dette den eneste boka han kommer til å gi ut. Han røper at han i mange år har jobbet med en bok med et litt mer alvorlig tema. Gjennom sin yngste sønns opplevelser beskriver han hvordan det er å leve med et sensitivt barn, et barn som opplever andre ting enn de fleste andre barn. I slutten av boka «Deadline» gir han leserne en liten smakebit på hva de har i vente gjennom et utdrag fra den påbegynte boka. Han beskriver en svært fortvilet pappas opplevelse av uforklarlige ting i en helt uforberedt og vanskelig situasjon, knyttet til det kjæreste man har i livet. Sønnen Emil ser ting som de fleste andre ikke ser, og det oppstår en del uforklarlige hendelser i familien Jensen.

– Det er en setting vi som foreldre aldri hadde forventet å komme i, og vi må ta del i en helt annen virkelighet. Denne boka vil være mynta på og til bruk for de som kommer i, eller er i en slik situasjon. Det er mange som skriver om sine erfaringer, men etter det jeg vet er det ikke noen som har skrevet om hvordan det er å være pårørende, å stå på sidelinjen og se på, uten å kunne få hjelp, det finnes ikke noe hjelpeapparat for dette, sier han med en alvorlig mine.

– Det var imidlertid ikke noe poeng i å gi ut den boka først, etter å ha delt så mye tull og tøys på Facebook forventet nok de fleste at det skulle komme noe som ikke var så seriøst, derfor ville jeg gi ut en bok med mye humor først. De som leser utdraget fra den andre boka vil forstå hva det handler om, sier han og smiler.

Redaksjonen gjør oppmerksom på at Odd Bjørn Jensen er eier og daglig leder av Arendals Tidende, og at han gir eventuelt overskudd av boka avisa.