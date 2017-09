Stor interesse for vikingsverd

Annonse:

Utstillingen «Vikingsverdet fra Langeid» på KUBEN har skapt stor interesse. Onsdag kveld arrangerer museet foredrag om selve utgravingen.

Da utstillingen åpnet tidligere denne måneden sto folk i kø for å få med seg markeringen, ifølge markedsansvarlig ved KUBEN, Hilde Jomaas.

Eksepsjonelt

Onsdag kveld inviterer KUBEN kulturkveld med foredrag om Vikingsverdet der feltleder for utgravingen på Langeid, Camilla Cecilie Wenn, skal fortelle om selve utgravingen. Samme dag er det langåpent i museet der både lesesalen og utstillingene er åpent fram til kulturkvelden starter, slik at folk kan vandre rett fra utstillingen til foredraget. Ifølge KUBEN er Langeidsverdet et av de mest eksepsjonelle vikingsverdene som noen sinne er funnet i Norge, og publikum kan beskue det omtalte sverdet på museet fram til slutten av november.

Vikingstemning

At det er stor interesse for vikingtiden blant folk kom tydelig fram under åpningen av utstillingen. Jomaas forteller at allerede en halvtime før utstillingen åpnet var det fullt hus på KUBEN.

– Vi håpet jo at det skulle komme en del folk, men vi hadde ikke regnet med at det skulle være så populært. Jeg regner med at det var nærmere 800 mennesker innom i løpet av dagen, forteller markedssjefen i en pressemelding.

Som en del av åpningsmarkeringen bidro Agder vikinglag med å skape skikkelig vikingstemning. Jomaas beskriver at folk flokket seg rundt Egdehirdens kampoppvisning der både barn og voksne syns det var gøy å se vikingene i aksjon. Barna fikk mulighet til å fekte med en ekte viking, vikinglaget hadde salgsboder der de viste fram håndverk fra vikingtiden og det ble servert rykende varm vikingsuppe.

– Høydepunktet for mange av de oppmøtte var likevel å få se det flotte vikingsverdet sammen med de andre funnene som er stilt ut. Sverdet er unikt, og det er klart at det er ekstra stas å få muligheten til ås e det, sier Jomaas.