Gamle historier får nytt liv

I år er det 50 år siden Tromøy historielag ble stiftet. Det markeres blant annet med lansering av en rykende fersk årbok med historier fra 17 lokale skribenter fra øya.

Boka «Handel og vandel på Tromøy» ble behørig lansert i forbindelse med historielagets årsmøte tirsdag forrige uke på Flademoen kretslokale, samme sted som stiftelsesmøtet ble holdt for 50 år siden.

Stor interesse

Tromøyfolket har tydelig stor interesse for lokalhistorie, og det var helt fullt i kretslokalet på Flademoen under lanseringen. Mange av historiefortellerne som har skrevet i boka var invitert til å fortelle om bakgrunnen for deres artikkel, som i hovedsak dreier seg om dagligliv og næringsliv på Tromøy i «gamle dager». De fremmøtte fikk blant annet innblikk i hvordan det var å være gårdsgutt på Rægevig gård, fortalt av Thore Kristian Karlsen, Martin Zeiffert fortalte om Johns butikk på Torjusholmen og Eirik Sørsdal fortalte om den gang han jaktet på lettkledde damer til missekåring av «Skjærgårdspiken» på Skjærgårdsfestivalen.

– Kona mi, Turid, hjalp til med å sy bandolærer som vi kjøpte fra Slaatene begravelsesbyrå. Jeg er litt flau over å ha drevet med missekåring, men senere begynte jeg med litt mer seriøs festivaldrift, fortale han og høstet både latter og applaus fra de fremmøtte.

I tillegg til å være bidragsyter med tekst er Sørsdal også redaktør og faglig ansvarlig for boka, som han beskriver som både spennende og underholdende.

– Den er spekket med 200 sider med godt lokalstoff om handel og vandel og om livet på øya før i tiden, og den kommer høyst sannsynlig til å gå unna som varmt hvetebrød, sa han.

Hverdagslivet

Historielagets leder, Jan Ommundsen, introduserte forfatterne og fortalte samtidig om bakgrunnen for årboka.

– Årbokkomiteen har ikke tatt mål av seg til å la denne årboka være en navlebeskuende gjennomgang av historielagets mange arrangementer og aktiviteter gjennom 50 år, men har ønsket å lage en bok der dagliglivet og næringsliv på Tromøy i tidligere tider blir beskrevet. Derfor har årbok nummer fem fått tittelen «Handel og vandel på Tromøy», forklarte han.

Han fortalte også om visjonene til historielaget som i alle år har sett det som sin oppgave å arbeide for å holde oppe interessen for historie i sin alminnelighet, med ekstra vekt på den lokale historien.

Også datteren til Norges folkedikter Alf Prøysen, Elin Prøysen, har skrevet i boka der hun forteller om barndomsminner fra hytta på Brekka. Hun og ektemannen Egil var også tilstede på lanseringen tirsdag kveld, og opptrådte avslutningsvis med glade Prøysen-viser til tilhørernes store begeistring.

20 historier

I boka kan du lese om brødrene Rolf og Guttorm Pedersen som mest sannsynlig var de første som bosatte seg på Rævesand og Rægevig for firehundre år siden i 1616, du får vite historien om «Tromøy sommerhotell» på Bjelland som var i drift i tre sesonger før tyskerne overtok og det brant ned i 1942, du får høre om hvordan det var å vokse opp på 50- og 60-tallet, handelen på Skilsø gjennom hundre år og det store mysteriet om en mystisk tilsvining på Spornes for å nevne noe.

Historien om hvordan det var å være gårdsgutt på Rægevig gård, skrevet av Thore Kristian Karlsen som selv vokste opp i Rægevig og jobbet på gården, kan du lese i sin helhet i en egen artikkel i AT-Helg.

Dette er historiefortellerne i årboka «Handel og vandel på Tromøy»:

Såve Heggtveit

Alf Martin Sandberg

Tor M. Ulsted

Marthe Margrethe Fosse Fensli og RuneWerner Fensli

Torbjørn Myhren

Gunnar Vågsnes

Ove Gartha

Svein Magne Rudnes Omholdt

Finn Olav Andersen

Martin Zeiffert

Eirik Sørsdal

Lillemor Kristine Svendsen Lingsten

Elin Prøysen

Randolph Chr. Endresen

Thore Kristian Karlsen

Hans Andreas Hansen