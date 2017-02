Historielag flytter og satser på fullt hus

Da Tromøy Historielag dro til Amerika kom det så mange at Flademoen kretslokale ble i snaueste laget.

Førstkommende tirsdag, på valentinsdagen, arrangerer historielaget på øya temakveld med tittelen «Antikviteter og Snurrepiperier». I en melding til Arendals Tidende opplyses det om at gamle saker og ting har hatt stor interesse tidligere og at flere arrangementer rundt dette har blitt spurt etter.

– Rundt omkring i hus og hytte ligger det mange gjenstander som ikke man nødvendigvis vet helt hva er, eller hva det skal brukes til. Ofte er dette ting man har arvet, uten å fått høre historien bak, heter det i meldingen.

Verdivurdering

Historielaget har fått med seg Tore Andre Nilsen og Nils Johannes Nilsen, sistnevnte kjent som både politiker og tidligere antikvitetshandler og auksjonarius. Begge to er invitert for å hjelpe til med å beskrive gamle gjenstander, som ikke lenger er vanlige. Det oppfordres også til at folk som kommer har med seg gjenstander de har spørsmål om.

–Nå får de en gylden mulighet til å få svar på sine spørsmål.

Ifølge meldingen ligger det også en mulighet for at antikvitets- og snurrepiperiekspertene kan strekke seg til å komme med en verdivurdering av gjenstander som tas med.

Fylt til randen

Ifølge laget holdes det tre til fire temamøter på Tromøy i løpet av året. Forrige gang ble det i overkant fullt på Flademoen kretslokale. Til sammen var det rundt 120 mennesker tilstede da, det en gang forjettede land, Amerika var temaet. Serveringen var helt i den amerikanse ånd, og folk kunne gå mann av huse i både popcorn og donuts. At det kommer folk er imidlertid bare et luksusproblem, men laget flytter antikvitetskvelden tirsdag til menighetshuset på Tybakken.

– Det betyr at vi er klare til å ta i mot mange mennesker. Vi tror dette kommer til å bli et veldig populært møte, skriver historielaget.