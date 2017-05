Feirer 40 år med kantori i Barbu kirke

Annonse:

Barbu Kantori har invitert alle sine gamle dirigenter til å dirigere koret når de byr på jubileumskonsert i Barbu kirke, neste søndag.

– Vi tenkte at det kunne være moro å invitere alle de gamle dirigentene til konserten, og de har fått velge to sanger fra sin periode i koret som de selv vil dirigere koret, og de fleste har sagt ja til å delta, forteller nåværende organist i Barbu menighet Leif Rino Muller i en pressemelding.



Den spede start

Når koret fyller 40 år planlegges det en skikkelig jubileumskonsert ifølge organisten.

– Det blir et bredt spekter av korets mangfoldige bakgrunn, og vi håper riktig mange tar turen for å feire vårt stolte Barbu Kantori, sier Muller.

Kantoriet teller rundt 35 sangglade mannlige og kvinnelige medlemmer. Det hele starta helt i begynnelsen av året 1977 da den nytilsatte organisten Per Inge Almås bestemte seg for å danne et blanda kor i Barbu, og ifølge en artikkel i Barbu menighetsblad hadde koret sin første øvelse med cirka 20 sangere allerede 8. mars. To av medlemmene som var med fra starten er fortsatt med i koret i dag. Gjennom åra har Barbu Kantori hatt sju dirigenter, og fem av dem kommer på konserten for å dirigere koret, opplyser organist Leif Rino Muller som i dag har det musikalske ansvaret.

Sangstruper

Kantoriet har vært og er fortsatt et kirkekor i Barbu, men medlemmene er fra omkringliggende menigheter. Koret har et variert repertoar fra Petter Dass via Svein Ellingsen og Egil Hovland til Polske julesanger, og de har fremført Bachs Juleoratorium til sammen seks ganger. Kormedlemmene har en gjennomsnittsalder på 70 år, men det er ingen hinder verken for sangerne eller dirigenten, som mener at sangstrupene fortsatt er klare og fine.