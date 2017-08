Enstemmig bystyrevedtak: Kanalgården blir kulturlivets nye storstue

Annonse:

Torsdag formiddag ble saken om nye øvingslokaler til kulturskolen og det øvrige musikklivet i Arendal kommune behandlet i bystyret, som enstemmig gikk inn for rådmannens forslag om å gå videre med tilbudet fra Kanalgården, det gamle politihuset, på Kanalplassen.

– Dette er en gledens dag og et stort løft for Arendal, sa Venstres Pål Koren Pedersen innledningsvis.

– Jeg går ut i fra at dette går gjennom i bystyret og ser fram til voteringen. Det er gledelig at vi nå kan flytte kulturen fra grus til gress, fortsatte han.

Enstemmig

Selv om de fleste var positive til forslaget, fremkom det også noe skepsis der blant annet Annikken Solfjeld Pedersen fra Arbeiderpartiet uttrykte bekymring for distriktene.

– Da tenker jeg særlig på Flosta, som heller ikke har gode bussforbindelser inn til sentrum. Jeg er redd for at en slik samlokalisering i sentrum skal gå ut over distriktene, det er ikke greit. Når det er sagt så syns også vi det er fint med nye lokaler, sa hun.

Anders Kylland fra Fremskrittspartiet stilte spørsmål ved prosessen der han mente at tilbudet om Kanalgården ble styrt på grunn av samlokalisering med Kilden, som ikke de andre tilbyderne kunne stille opp med. Han stilte spørsmål om saksgangen på bakgrunn av at tilbudet vedrørende Kanalgården ble justert i ettertid, og framla nytt forslag om å hente inn nye tilbud på bakgrunn av det han mente var uryddighet i prosessen.

– Det er bra at det blir samlokalisering, og vi syns at Kanalgården er et godt alternativ. Vi ønsker å støtte forslaget, men vi vil også stå ved tilleggsforslaget om uryddighet i prosessen som førte til at det ble lagt noen føringer som resulterte i at tilbyder på Skytebanen ikke hadde mulighet til å bli med videre i prosessen, sa han.

Tilleggsforslaget til Fremskrittspartiet med stemt ned, og bystyret gikk enstemmig inn for å støtte forslaget om å jobbe videre med Kanalgården.

Jubler

Arendal kulturskole og resten av kulturlivet i Arendal kan endelig juble over å se fremtiden lyst i møte med nye øvingslokaliteter på trappene. Ifølge kultursjef i Arendal kommune, Linda Sætra, skal Kanalgården og Kilden være innflyttingsklart i løpet av 2019. Hun er jublende glad etter bystyrets vedtak, som hun mener er helt på sin plass.

– Det er en stor dag på alle måter for hele kulturlivet i Arendal, og ikke minst for Arendal sentrum. Jeg er veldig glad for at de endelig tok skrittet, og tok den avgjørelsen de gjorde, det var på tide. Det var virkelig gøy å være tilstede i bystyret i dag. Det er et kjempeløft for kulturlivet, men det er også en stor utgiftspost. Jeg er glad for at det ble kjempet gjennom, og at det ble enstemmig. Alle er superfornøyd nå, og vi gleder oss til å jobbe videre med å utforme lokalene, sa en lykkelig kultursjef etter vedtaket i bystyret.

Mange har engasjert seg i denne saken og mange har jobbet med dette i årevis, og kultursjefen gir ære til alle de som har stått på i dette arbeidet.

– Jeg har kun kommet inn i sluttfasen, det er andre som har lagt det store grunnlaget, sier hun.

Ifølge kultursjefen er dette også første gang Arendal kulturskole skal flytte inn i tilpassede lokaler.

– De har vært på Kilden, på Arendal gamle rådhus og nå på Munkehaugen. Ingen av de lokalene er tilpasset gode øvingsforhold. Dette er virkelig en fest, sier hun.

I forbindelse med Annikken Solfjeld Pedersen bekymring for distriktene, forsikrer kultursjefen at de tilbudene som allerede er ute i distriktene ikke vil endres.

– Det vil fremdeles være slik at korpsene underviser ute på skolen, understreker hun.