Vil farge Arendal i rødt og svart

Håndballaget ØIF Arendal ønsker å sette farge på byen når det er seriekamper i Sparebanken Sør Amfi, og søker 50 flaggstenger.

– Har vi flaks så får vi dette på plass til neste hjemmekamp. I verste fall blir det til årets siste seriekamp, den mot Haslum, sier sport- og arrangementsansvarlig Per Carsten Michelsen i en pressemelding.

50 flaggstenger

Selv om Michelsen mener han leverer gode arrangement når ØIFs herrelag spiller opp til kamp, er klubben i gang med videreutviklingsarbeidet Den tidligere Larvik-sjefen Bjørn Gunnar Bruun Hansen er ansatt med det hårete mandatet å gjøre ØIF til selve spydspissen i herrehåndball. Hansen har mål om å doble budsjettet og gjøre hjemmekampene enda mer populære.

– Nå trenger vi 50 flaggstenger som vil vaie vår stolte logo og budskapet om at det er kamp i Sparebanken Sør Amfi, på kampdager. Det finnes tusenvis av flaggstenger i Arendal og mange av dem som har slik flaggstang har helt sikkert et hjerte som også banker for klubben vår. Nå håper vi å nå ut til dem, slik at vi virkelig kan sette farge på byen på kampdager, , forklarer Michelsen videre.

Frister med sesongkort

Som lokkemiddel frister arrangøren med sesongkort til alle som påtar seg jobben med å flagge på kampdager ut denne sesongen og neste sesong.

– Vi legger denne saken ut på våre Facebooksider. Der vil vi at de som kan tenke seg å hjelpe oss, skal skrive sin interesse i kommentarfeltet. Så tar vi kontakt, sier han og røper samtidig at det kommer andre spennende søknader i fremtiden.

Delte ut førstegangsbilletter

Flaggstangstuntet er ikke det første stuntet håndballklubben har bedrevet den siste tiden. Før hjemmekampen mot Bækkelaget delte håndballaget ut «førstegangsbilletter» til arendalitter som enda ikke hadde fått oppleve laget i aksjon på hjemmebane.

– Folk ble ordentlig glade da de fikk muligheten og det virker som vi kanskje får tak i endel nye publikummere, folk som «har tenkt at» i lang tid og som med billetten i hånden fikk det siste incitamentet til å komme på kamp, forteller leder av klubbens supporterklubb, Jørn Holmestrand.