Disse gikk videre til fylkesmønstring i UKM

Lørdag kveld gikk den lokale mønstringen i UKM (Ung Kultur Møtes) av stabelen i Store Torungen, Arendal kulturhus.

Mange hadde funnet veien til kulturhuset for å heie på sine favoritter som i år var ungdommer fra Arendal, Froland, Åmli og Risør.

Unge arrangører

Godt over 60 deltakere fra de fire kommunen fikk vist fram sine talenter på scene, kunst, media og film, og det ble en hektisk dag og kveld både for arrangører og deltakere. Ungdommene sto selv for gjennomføring av programmet der de hadde ansvar for hver minste detalj. Noen deltok i nettredaksjonen, noen var artistkontakter, noen var konferansierer mens andre var scene- og teknisk ansvarlig.

Bredt spekter

I «Kloa» ved kulturhuset kunne publikum se utstilling av alle bidragene fra tegning, kunst og foto, og mange tok turen innom der for å beskue kunstverkene. I byens storstue foregikk alle sceneinnslagene som i hovedsak var sang og musikk i tillegg til noen dansenumre og teaterinnslag. Publikum viste seg fra sin aller beste side ga like stor respons til alle deltakerne. Det var et stort aldersspenn med deltakere helt ned i ti år opp til 20 år, og juryen fikk en utfordrende og vanskelig jobb med å plukke ut deltakere til fylkesmønstringen i april, som igjen får muligheten til å konkurrere om å delta på landsfestivalen i Sandnes i Rogaland. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i de lokale mønstringene. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet.



Disse gikk videre til fylkesmønstringen

Sceneinnslag fra Arendal, Froland og Åmli:

Edvard Mikael Endresen – piano

Amir Reza Bayat / 9ma – rap / sang

Duo, Kristian Haugstøyl og Sho Gay Moo – gitar og vokal

Gal Diagnose – teater

Sangeetha og Sangheetha – dans

Morild – dans

Tiril Tømte – gitar, vokal

Håkon, Håvard og Iljen – band

Face the suitcase – band

Risør:

D.A. – piano og vokal

Kunstinnslag:

Lea Walvik Johnsen – Loft

Simon Gerhard Tormod Skarseth – The Call of the Forest

Mariel Dæhlin Johnsson – Christina Otero

Ida Christine Garcia De Presno – Blyant på ark

Henriette Lillegaard – Will it work