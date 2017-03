Klart for lokalmønstringen av UKM 2017

Lørdag braker det løs i Arendal kulturhus Store Torungen med lokalmønstring for Ung Kultur Møtes (UKM) for Arendal, Froland og Åmli.

UKM ble første gang arrangert i 1985 og betegnes som en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur.

Stor bredde

Hvert år pågår det en lokalmønstring for kommunene der deltakere går videre til fylkesmønstring der utvalgte deltakere igjen går videre til den nasjonale UKM-festivalen som i år er i Sandnes i Rogaland. Ifølge arrangørene er UKM ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i de lokale mønstringene. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet, noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser, opplyser arrangørene via arrangementets nettsted.

Ingen grenser

Ungdom fra 13 til 20 år kan delta med alle slags kulturuttrykk innenfor kategoriene film, teater, litteratur, utstilling, dans musikk, nettredaksjon, konferansier, arrangør og sceneteknikk. Bård Torstensen ved Kilden aktivitetssenter har tidligere uttalt til Arendals Tidende at det nesten ikke finnes grenser for hva man kan delta med. Alt som kan stilles ut og alt du kan opptre med på en scene er velkomne innslag. Kommende lørdag får publikum oppleve ungdom i Arendal kulturhus der de skal fremføre sine innslag. Den lokale mønstringen er delt i scenemønstring, kunstutstilling og litteraturkafé ifølge programmet til kulturenheten i Arendal kommune.