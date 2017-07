Cirkus på Saltrød

Annonse:

Klart for sesongåpning i Arendal, til tross for noen hindringer på veien.

Barbu-bukt er fylt opp med boligblokker og gravemaskiner, og grusbanen på Høgedal kan heller ikke brukes. Dermed så det lenge ut som at Cirkus Arnardo ikke skulle få åpne sesongen i Arendal slik de har gjort i 20 år. Nå er saken imidlertid løst, og det er klart for cirkus ved Saltrød senter.

Luftig

Når sesongens første forestilling går av stabelen 27. juli, lover direktør Arild Arnardo en høytsvevende start.

– Når Zuzana Smahas og hennes ”Flying Dogs” entrer manesjen går det luftig for seg De tre svært lekne Border Colliene Inek, Fik og Sany flyr høyt i sin iver etter å fange frisbees matmor Zuzana slenger ut, melder Cirkus Arnardo i en pressemelding.

Den unge artisten Nicoleta Badea skal også gjøre en svevende forestilling. Cirkuset lover piruetter, kjempehuske og en grasiøs forsvinning opp i himmelen.

Romantikk

Ifølge cirkuset hører kjærlighet til i enhver cirkusforestilling.

– Noen vil nok hevde at Cirkus Arnardo også er i det romantiske hjørnet med årets forestilling. Til det kan vi gi et ubetinget ja. Romantikk hører også med, og spesielt når det er Adelina & Alex som står for de varme følelsene. Og kjærligheten vises elegant, både vannrett og loddrett der de i en ekstrem hånd-til-hånd akrobatikk på stang imponerer sitt publikum, melder cirkuset.

Romantikk blir det også mer av når tospannet “Duo Romance” kommer inn i manesjen. De to artistene kurtiserer hverandre med et samspill som ifølge pressemeldingen er unikt, vakkert og elegant.

Cirkusdirektør Are Arnardo lover at publikummerne i cirkusteltet skal forlate forestillingen fornøyde og oppfordrer til å komme og se på.

– Vi står absolutt inne for årets forestilling. Den er både nyskapende og klassisk, og den engasjerer og skaper de blikkene vi elsker å se hos vårt publikum. Når vi ser smilende blikk forlate vårt cirkus, ja da er det selve livet som smiler til oss, sier Arild Arnardo.