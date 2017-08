Christoffer (17) jakter på platekontrakt

Annonse:

Hisøygutten Christoffer Scott Walderhaug (17) samarbeider allerede med amerikanske artister og jobber hardt for platekontrakt.

Under artistnavnet Christoffer Scott har den unge hisøygutten skapt seg oppmerksomhet på nett. For ett års tid siden startet han å lage musikk og å dele den på nett. Låta «This City», som kort og godt er en rhytm & blues-inspirert raplåt om Arendal fanget blant annet interessen til en skribent for nettstedet 730.no.

– Hun liker å skrive om Soundcloud-rappere som ikke er så godt kjent. Da sendte hun meg en mail med masse spørsmål, så svarte jeg på de og fortalte om låta som jeg er mest kjent for, sier han.

Den kanadiske popstjernen Justin Bieber er et godt eksempel på at det er mulig å slå gjennom ved å dele musikk på nettet og er den veien veldig mange unge med stjernedrømmer går i dag.

Ett år

For rundt ett år siden startet hisøygutten digital musikkproduksjon og lærte seg på kort tid å produsere, skrive, synge og mikse sine egne låter. Under årets Canal Street var han plukket ut som et av talentene som fikk prøve seg i kampen om å få lov til å stå på hovedscenen neste år som Understreet-vinner. Her var det de to banda Underwing og Simpelthen som gikk seirende ut med en delt førstepremie, og som får spille på neste års festival. Hisøyartisten fikk likevel gode skussmål fra juryen.

Kontraktsdrømmen

Helt siden han var liten har mange ulike artister vært til stor inspirasjon. Plutselig meldte også lysten på å lage egen musikk seg.

– Jeg begynte med det og alle vennene mine syntes det var heftig. Da fortsatte jeg med det, sier han.

Ifølge Walderhaug er han i stadig dialog med plateselskapet Sony i Oslo etter å ha vært i møte.

– Det var skikkelig inspirerende å sitte der med de major label-folka og bare snakke om musikken min. Det er det jeg pusher på, å få den platekontrakten med Sony, sier han.

Han forteller at han stadig sender inn nye demoer til selskapet og kontakten er god.

– Hver andre uke sender jeg en demo og så gir de meg feedback på hva jeg kan gjøre bedre for å komme dit jeg vil, sier han.

Ordentlig kult

Han legger ikke skjul på at artistdrømmen rekker lenger enn til bryggekanten på Tyholmen og utenfor Hisøy.

– En platekontrakt hadde vært ordentlig kult, sier han.

– Trenger du den, mange fikser det selv uten kontrakt og med hjelp av internett?

– Det er veldig sant. Beats er ikke helt min greie. Jeg liker å legge tekst på beats, men jeg ønsker hjelp fra noen til å videreutvikle meg til å bli en bedre artist, hvilket man ikke har hvis man ikke blir signa, mener han.

Enorm ordflom

Det er en relativt interessant lytteopplevelse å høre tekstene som ruller ut av strupen på hisøygutten. Det er enorme mengder ord som kommer som perler på en snor.

– «This City» er egentlig en freestyle. Jeg skrev den ikke, men satt der med mikrofon og hørte på beaten. Det bare kom ut, liksom. Helt ærlig vet jeg ikke hvor det kom fra, sier han.

Han forteller at for han er det bare å sette på en rytme og så kommer ordene bare strømmende på egenhånd.

– Det bare kommer liksom, sier han.

Amerikansk samarbeid

Fra USA har hisøyartisten hentet kvinnelig vokal fra singer/songwriter Breana Marin. Walderhaug har aldri møtt henne.

– Det er en kjempeflott artist. Hun er ordentlig flink, skryter han.

Det er også et element som er ganske annerledes i musikkproduksjon enn for bare få år siden. Marin er en artist som legger vokal på rytmer og ved hjelp av internett er det kort vei fra idé til ferdig opptak.

– Jeg har altså kjøpt den beaten med hennes vokal på og gjort min egen greie på den sammen henne, forteller han.

Hun synger med Walderhaug på låta «Didn’t Know Better». På låta «Steal Your Heart» har han hentet mannlig vokal fra en vokalist ved navn Glenn Travis.