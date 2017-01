ANMELDELSE: Granerevyen – litt på kanten

Premiereforestillingen til Granerevyen fredag kveld innfridde revyens tittel «Med rett til å mobbe».

Spreke tekster, mobbing på høyt plan, gode sangprestasjoner, et orkester i storform og den evige jakten på å finne den nye politistasjonen i Arendal bidro til å løfte årets Granerevy til nye høyder.

Hyllest

Åpningsnummeret var en hyllest til Arendal fotball, og er vel kanskje et av de beste åpningsnumrene vi har sett fra revyen på lenge, bravo! Ikledd fotballdrakter slo de på stortromma bokstavelig talt, og de elleve revyskuespillerne fikk med seg publikum på allsang og taktfast klapping fra start. Etter en forrykende åpning ble forventningene til undertegnede skrudd flere hakk opp. Stemningen i salen var upåklagelig med et publikum i revymodus. Men som det ofte skjer på en premiereforestilling er det litt nervøst og litt lite energi på scenen, slik var det også fredag kveld. Gjennom hele forestillingen hagler det med flere gode poeng og prestasjoner, men likevel mangler det et gir, det lille ekstra som kunne gjort forestillingen og showet enda bedre.

Videosnutt av åpningsnummeret:



Nykommere

Flere nykommere fikk skinne på scenen i år, og Nils Ingebretsen var en av dem. Han skapte stor begeistring som gjennomgangsfigur der han stadig dukket opp på scenen for å lete etter noe, men hva? Jo – det nye politihuset på Stoa i Arendal. «Vet du hvor politistasjonen er?» spurte han både musikere, publikum og medspillere i sin søken, og publikum fanget fort poenget og svarte med stor applaus hver gang han dukket opp. Nykommer Tonje Oland gjorde også en god figur, særlig på sangsiden, og da hun på en godt brukt damesykkel skulle forestille en nedbrutt Magrete Martens Breivik fra Miljøpartiet De Grønne sang hun så hele salen satt fjetret. For selv om det skinte gjennom at hun var nervøs, mestret hun oppgaven med glans. Den tredje nykommeren til revyen, Lise-Marit B. Edvardsen, viste gode takter på scenen da hun sammen med Lene Amundsen fremførte en rap-battl med fokus på FrP-thrilleren mellom Ingebjørg Godskesen og Åshild Bruun-Gundersen. Her har tekstforfatteren fått fram de gode poengene i kampen mellom de to sterke Frp-kandidatene, og ble glitrende fremført akkompagnert av et revyorkester i storform.

Se video:

Gamle rever

Ulv i fåreklær, eller gamle rever i ulvedrakt. Ulven på Tromøy som drepte to geiter var selvfølgelig et tema i revyen, og slo godt an i Lene Amundsens ulveskikkelse. Med flere «gamle rever» på scenen var såklart Magne i sjekta og den gamle dama fra Plankemyra sterkt tilstede. Og publikum elsker det! Bare synet av Magne i sjekta får publikum til å applaudere forventningsfullt. Gjennom en årrekke har han forplantet seg i folks hjerter, og det er ikke så rart, for han er god. Virkelig god. Med mimikk og innlevelse er han selve bildet på den trauste sørlendingen med en murerpils hånda når han filosoferer over hverdagslige spørsmål. På sin måte forteller han at politikerne har greid å gi oss hele Vest-Agder i gave. Når han sier «men mi vil ikkje ha de» på godt «Ændalsk» får han akkurat den responsen som forventet. Med sine små betraktinger om livets trubulter, realiteter og større og mindre spørsmål, er han akkurat like sjarmerende som alltid.

Også Astri Edvardsen har en kjent og kjær figur i rollen som den gamle dama fra Plankemyra med de store meningene, og hun briljerer også denne gang. På fjorårets revy bestemte hun seg for å flytte fra Plankemyra til cruisebåt, men heller ikke der fikk hun fred verken for sine medbeboere eller Harald Danielsen, som kom på besøk for å se hvordan hun hadde det der. «E hadde det bra heilt te han kom, tror du ikkje han klærte å stenge tre bærer og to restauranter, et svømmebasseng og innførte bompenger på tax-frien», sa hun. Det er ingen tvil, Astri spiller rollen fortreffelig, ytterst til fingerspissene, dette er morsomt og en skatt for Granerevyen.

Politikermobbing

Kenneth Helgebø, Stephan Hergel og Knut Gihle Arvesen gjør comeback etter en pause fra revyscenen. Trekløveret blir godt tatt i mot og leverer varene akkurat slik de skal. Særlig nummeret der Kenneth spiller kokken Hellstrøm sammen med Tårleif fra Alve i Stephans skikkelse gjør stor suksess når den berømte TV-kokken skal få alvegutten til å like hjemmeplukka østers. De to kler rollene og det blir hysterisk morsomt. De to dukker opp i flere skikkelser i løpet av forestillingen. Kenneth spiller blant annet ordfører Robert C. Nordli der han på klingende nordlandsk dialekt parodierer politikeren gang på gang. Bundet sammen med sin venn og kollega, varaordfører Terje Eikin spilt av Andrea Isaksen, utgjør de to en morsom duo der varaordføreren tituleres som «troende venn» og ordføreren som «nordlandsk trompet». Revyen har tatt for seg store deler av de politiske hendelsene i året som har gått, og særlig politikermobbing er satt i fokus med Ap-politiker Gjermund Orrego Bjørndahl i hovedrollen. Sangteksten formidler her en oppsummering av politikerens uttalelser der han blant annet nektet å feire 17.mai og har kalt medpolitikere for det ene og det andre som igjen har ført til at mobbing ble et tema i bystyret. Teksten er tatt på kornet, og går akkurat litt over streken når de synger «Gjermund du må gå» og «mobber» politikeren ut av det politiske miljø. Den er litt drøy, litt på kanten, litt over streken, men samtidig veldig morsom, og ifølge undertegnede akkurat helt innafor.



Kongelig humor

Cato Hagane er en av dem som virkelig bærer revyen. Når han i en kongeblå ballkjole entrer scenen som prinsesse Marta Lousie eller spiller den dameglade saltrødmannen med store tanker om seg selv blir det hysterisk. Han spiller galskapen ut så langt det er mulig og enda lengre. Den hysteriske latteren, den feite magen og den ufeminine prinsessa på jakt etter en englebasse er i en klasse for seg selv, her er det ingen over og ingen under, og han høstet kveldens største lattersalver fra salen.

Når Granerevyen skal oppsummere årets politikk fra ordførerduoen Robert og Terje blir det taust… i flere minutter. Tonje Oland og Stephan Hergel ikledd gallaantrekk stirrer ut i løse luften mot publikum, smiler nikker, men sier ikke et eneste ord, og den ordløse fremføringen høster stor applaus fra publikum som tydelig skjønner poenget.

Undertegnedes oppsummering av revyen er derimot ikke ordløs. Forestillingen har en god stigning begynnelse til slutt med mange gode poeng. Tekstforfattere, instruktør og revysjef har fått med seg lokale og nasjonale hendelser der både politiker og andre får passet påskrevet med gode og hardtslående tekster. Odins menn, NRK-serien Skam, de nye søppeldunkene, Arendalsuka og tabber fra politiet dukker opp i løpet av forestillingen. Revyen har også med seg flere gode sangere som løfter kvaliteten som blant andre Lene Amundsen og Tonje Oland. Orkesteret bidrar til å gjøre forestillingen komplett og har fått med seg Odd Bjørn Jensen på trompet som prikken over den berømte i-en. På noen av numrene er det litt dårlig diksjon, men det er likevel gjennomgående god lyd bortsett fra noen små tilfeller der den faller bort. Premierenerver bidrar nok til at denne forstillingen mangler et ekstra gir, og forskjellen mellom rutinerte og nye skuespillere er tydelig. Granerevyen «Med rett til å mobbe» står likevel til en velfortjent femmer.