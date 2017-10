Butikkinnehaver debuterer med barnebok

Annonse:

Innehaver av Pollen Design, Karin Helgeby, har ikke bare skrevet sin første bok, hun har også tegnet alle illustrasjonene selv.

Historien om den lille kattungen «Pellulla» handler om den lille kattens møte med andre dyr og mennesker.

Bokslipp

Torsdag kveld lanserer hun sin første bok med bokslipp og høytopplesing i butikken midt i hjertet av Pollen.

– Alle er invitert for å høre om prosessen i arbeidet med boka. Det blir lett servering og jeg kommer til å lese litt fra boka, forteller Karin.

I boka beskriver forfatteren kattens verden sett både fra kattens øyne og hennes egne øyne. Og det er ikke hvilken som helst katt det er snakk om. Pellulla er Karin og ektemannen Jans egen katt gjennom 15 år. Gjennom boka beskriver hun følelser, lekenhet, glede og nysgjerrighet. Ideen fikk hun fra en annen lokal forfatter.

– Jeg har jo aldri skrevet noe før, men jeg så en som hadde skrevet en bok om hunden sin. Alle som kjenner meg vet at jeg sparer på historier og er veldig pratsom, og jeg fikk lyst å skrive ned disse historiene, det var starten på det som endte opp barnebok, forteller Karin med et stort smil samtidig som hun stolt viser fram boka som er plassert foran disken inne i butikken i Pollen.

Eget forlag

Karin har jobbet med kunst i hele sitt liv. Hun er utdannet keramiker fra Statens håndverk og kunstindustriskole, og før hun flyttet til Arendal jobbet hun som keramiker i Drøbak og på Sandøya utenfor Tvedestrand. Ved siden av å være keramiker har hun alltid tegnet, og etter at hun flyttet til Arendal var hun i en periode lærer i tegning på kunstskolen for barn og ungdom. Tegnekunsten har imidlertid lagt brakk i noen år, men da hun begynte å skrive på boka tok hun kunstformen fram igjen. Hun fant fort ut av at tegningene var minst like viktige som teksten i boka.

– Boka ble ikke fullendt før tegningene var på plass, først da var jeg fornøyd, sier kunstneren.

I tillegg til tekst og illustrasjoner har den driftige damen også designet boka selv og har fungert som sin egne grafiske designer. Boka er trykket på ATL Grafisk AS i Blødekjær, og gitt ut gjennom sitt eget forlag, Kaja forlag, som hun etablerte i forbindelse med bokutgivelsen.

Moralsk budskap

Med tekst og tegninger illustrerer hun kattens liv gjennom livaktige bilder hvor hun har fokusert på å få fram hvilke følelser som raser gjennom den lille kattungekroppen. Karin beskriver at boka har et moralsk budskap og med visjon om å lære barn på en forståelig måte om å respektere hverandres ulikheter.

– Det er følelser som glede, nysgjerrighet, undring, utålmodighet, engstelse og irritasjon. Stikkordet er empati, det handler om å bli kjent med egne følelser og kjenne dem igjen hos andre. Samtidig handler det også om aksept for ulikheter og respekt for hverandre, i tillegg er den også litt spennende, beskriver hun.

Boka om Pellulla er den første i rekken av mange. Hun bruker både seg selv og ektemannen i historiene, og leseren får bli med på familiens reise gjennom mange år, fra den lille kattungen blir født til den til slutt blir gammel og dør, men det er mange bøker til før det skjer.

– I denne boka får du høre om tiden da hun bor sammen med mammaen sin, til hun flytter inn til meg og Jan på en stor gammel herregård hvor hun blir kjent med nye mennesker og dyr. Bok nummer to er allerede ferdig skrevet, nummer tre er på gang og bok nummer fire er foreløpig planleggingsstadiet, smiler den nybakte forfatteren.

Skolealder

Ifølge Karin passer boka best for barn i fem- seksårsalderen og oppover. Det er stor og god skriftstørrelse i boka som gjør den enkel å lese, og det er heller ikke for mye tekst på hver side.

– Også de mindre barna kan ha glede ved å bruke den som en ren billedbok. Illustrasjonene forteller en historie i seg selv. Den er lett å lese for de som har begynt på skole og nettopp har lært å lese, og det er en fin bok å lese høyt fra med et barn på fanget som kan følge med på bildene, forklarer hun.

Utdrag fra boka hvor kattungen Pellulla blir kjent med speilbildet av seg selv:

«Pellulla skal til å klappe Veggpusen på poten, for den strekker også poten sin frem mot Pellulla, på vennskapelig vis den også, ser det ut som. Men, det er ikke et koselig vennskapelig klapp hun får tilbake fra den lille pusen. Poten hennes møter bare den harde, kalde veggen. Og når Pellulla setter poten sin ned på gulvet igjen, ja, da gjør Veggpusen også det! «Nei, nå er jeg lei av dette tullet. Vet den ikke at det ikke er pent å herme? Kan den ikke gjøre noen ting på egenhånd? Og hvorfor vil den ikke komme ut til meg?».

Morsom

Om boka slår ann blant barn vet hun ikke ennå, men hun håper og tror at hun klart å formidle historiene på en enkel, god og spennende måte.

– Vi har ikke egne barn, barnebarn eller tantebarn, så jeg har ikke fått testet den på den egentlige målgruppen ennå. Men jeg har testa den på voksne med veldig god respons. Jeg har ikke brukt barnslig språk, for sånn liker jeg ikke å snakke til barn, men jeg har brukt et tydelig språk som de forstår. Det er viktig at det er god og morsom lesing for både barn og voksne, utdyper hun.

Illustrasjonen kan fås kjøpt som egne bilder ved siden av boka, slik at de barna som blir glad i den lille kattungen også kan henge bilder av Pellulla på veggen.

– Boka og trykk av illustrasjonsbilder kan du få kjøpt her i butikken. Nå jobber jeg med å få forskjellige bokhandlere og biblioteket til å ta den inn. Målet er å få den ut i et større geografisk område på sikt, men jeg begynner i det små her hjemme, sier hun.