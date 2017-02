Plateanmeldelse: Solveigs sang

Joss Stone har vært her. Lauryn Hill også. Midt mellom de to verdensstjernene står Solveig Andersen like støtt.

Storbritannia har Joss Stone. USA har Lauryn Hill. For tiden heter Norges store stemme Solveig Andersen. Alle de tre soulstemmene har til felles at de har stått på scenen i Arendal under musikkfestivalen Canal Street. I juli er det ti år siden Hill besøkte byen og det er åtte år siden Stone entret hovedscenen på Sam Eydes plass. Gjennom alle årene har byens publikum hatt mulighet til å oppleve Andersens praktfulle vokal i mange sammenhenger. Inntil nå har vi aldri hørt henne ordentlig på plate. Takk Solveig, for din sang, og takk for at du leverer noe helt annet enn storbandmusikk. Du er god på det, altså, men du er uendelig mye mer enn storbandvokalist!

Egne låter

Det beviser hun til fulle med sin alle første plate «Satisfied With Sensible Shoes». Den er rykende fersk og ble sluppet med konsert i Arendal Kulturhus lørdag kveld. I fjor tok hun skrittet fullt ut og gikk i studio med eget materiale. Egne tekster og egne melodier, et sjakktrekk når det kommer til rettigheter og inntekter om låtene får oppmerksomhet utenfor hennes lokale menighet, arendalspublikummet. Hvorfor Andersen ikke har laget plate før kan en jo bare undres. Resultatet av å jobbe sammen med produsent Johannes Groth i South River Recordings i Froland og i Ruben Dalens Studio i Oslo er kort sagt veldig bra. Sørlandet er ikke bortskjemt med selvstendige artister som bruker egen tid, penger og innsats for å spille inn musikk med en kvalitet som ikke står tilbake for noe. På bakgrunn av bare det er det lett å gi den ti låter lange innspillingen terningkast seks på lokalt nivå. Som et nasjonalt bidrag til musikkhistorien står hele pakka til en femmer. Hvorfor? Det kommer det en begrunnelse for lenger ut i teksten.

Funky

Inne i platecoveret lyder oppfordringen «Play it loud!». Er man glad i musikk som trøkker og sparker litt fra seg i høyttalerne er det grunn til å skru litt på ekstra på både bassen og lyden. På flere av låtene er det høy gitarfaktor, tangentene får kjørt seg og bruken av blåsere, rhodes og hammond bare underbygger denne store stemmen. Det er den kombinasjonen som umiddelbart sender tankene til Lauryn Hill og Joss Stone. Sjangeren hennes er litt vanskelig å definere, men beveger seg i soul/funk/pop. Sangen som avslører at Solveig Andersen er norsk, til og med fra Eydehavn, bortsett fra navnet, er det norske sporet «Hjertevenn». Det dukker litt uventet opp blant de andre engelskspråklige. Sangen hører på en måte ikke helt hjemme, samtidig er det helt riktig når man først går i studio, betaler gildet selv, ikke har et plateselskap med krav til salgstall som styrer produksjonen i en gitt retning og har et budskap å melde også på «ændalsk», da gjør man det.

Gir frysninger

Den aller beste låten, rent øremessig, på albumet er uten tvil «Sally Says». Det er en ikke helt rolig ballade som får hårene til å reise seg. Overalt! Det er en helt egen signatur i denne sangen. Det er en låt radiostasjoner burde plukke opp og sette på rotasjon. «Sally says she wanna be twelve, forever» lyder den første setningen hun synger sammen med gjestevokalist Rebekka Fosse. Melodien sitter umiddelbart i øret. Og den blir der. Lydmiksen på låten er så naken og nær at det er umulig ikke å se for seg den tolv år gamle jenta som har en samtale om livet med gutten «Simon». Det er en terningkast seks låt. Sangen «Fashion Sucks!» er et gjennomført funky spark til alle som ikke tror på seg selv. Med referanser til både Aretha Franklin og Twiggy, får vi beskjed om å slutte med det. På låten «Deep Red Velvet» har Andersen med seg Adam Douglas på vokal, et godt valg av duettpartner. Du vet, når foten finner en sko som passer. På låten «Public Mirror» viser Andersen kruttet i stemmen og er en type låt som garantert kommer til å ha ulikt uttrykk hver gang den spilles live fra en scene. Arrangementet gir stort rom for improvisasjon både for musikerne og for hennes stemme. Det er en type låt som aldri egentlig trenger å slutte og på konsert helt sikkert kommer til å gå utover fire minutter og femtifire sekunder, som er den tilmålte tiden på albumet. Et stort pluss i margen er at coveret er verdt å bla i. Sangtekstene står skrevet, er rikt illustrert. Det er ingen selvfølge for en egenproduksjon. Det koster faktisk ikke så rent få kroner å legge inn ett åtte siders CD-cover.

Veien videre

I sjangerlandskapet funk/soul/pop er det vanskelig å skape noe som er helt nytt. Noe du får følelsen av at du ikke har hørt før. Solveig Andersens album er det likevel kvalitet over. Det er det ikke tvil om. Hun har hatt tid og hun har fått bestemme selv, det er ikke et hastverksarbeid som snurrer i CD-skuffen. Enkeltlåter står til en sekser, men totalpakken altså en femmer. Det går ikke så mye på musikken men på slike detaljer en grafisk og visuell nerd henger seg opp i, som at det er dårlig lesbarhet på baksiden, i overkant mye informasjon og takksigelser. Krediteringen fremstår også til dels som kryptisk for uinnvidde. Her stopper tråkkingen på tærne i de følsomme skoene. Hvor veien går videre for Andersen er egentlig opp til henne selv, men blir hun tatt under vingene av de store og får et solid management i ryggen, ligger landet for hennes føtter. Det er bare å håpe at ikke hennes musikk blir liggende hos backstage i NRK Sørlandets Sørlandsscenen. Både Laureen Hill og Joss Stone har dratt videre fra Arendal. Arendals Tidende håper noen åpner ørene og lar Solveigs sang også får ta seg en tur.