Arendalsuka: Upolitisk konsert i Trefoldighetskirken

Den norske kirkes presenterte seg under Arendalsuka ved å invitere til konsert i Trefoldighetskirken med Torungen Swingkapell, Ellen Halvorsen Lervold og Leif Rino Müller på plakaten.

Det er ikke bare politikk som står på programmet under Arendalsuka. Tirsdag kveld i skumringens time kimet kirkeklokkene inn til konsert i Trefoldighetskirken, helt uten politisk innhold.

Lokalt ispedd jazz

Med Leir Rino Müller, musiker og organist i Barbu kirke, som kveldens musikalske leder, ønsket Den norske kirke velkommen til en musikalsk aften.

– Vanligvis står jeg i Barbu kirke og ønsker velkommen til konsert, men nå ser jeg at halve Barbu har kommet hit. Velkommen til dere og alle dere andre, sa Leif Rino før han presenterte kveldens program.

– Kriteriene var at det skulle være lokalt, og gjerne litt jazz. Derfor har jeg invitert med meg en av mine favorittsangere, Ellen Halvorsen fra Fevik, og Torungen Swingkapell som er noe av det beste Arendal har å by på, sa han.

Svingende toner

Konserten startet med sang av Ellen akkompagnert av Leif Rino på piano som sammen presenterte tre låter før Torungen Swingkapell overtok sceneplassen. Under ledelse av Esben Huldt-Nystrøm, som også har arrangert det meste av musikken, serverte ensemblet bestående av sju blåsere, kontrabass, gitar og en trommeslager – svingende toner fra låter som «Old Blues», «Shiny Stockings» og «Stolen moments» for å nevne noen. Bandet serverte flere solistinnslag der både saksofoner, kontrabass, trompet, gitar og trommeslager fikk vist hva de kunne. Ellen bidro som vokalist på den for så mange kjente og kjære «My funny Valentine» og «Nature boy». Etter swingkapellets avdeling avsluttet Ellen og Leif Rino konserten med blant annet «Credo» etter melodi av Caroline Krüger og tekst av

Erik Hillestad og Bjørn Aslaksens låt «Alt eg burde» der Ellen også har bidratt på plateinnspillingen.

– Når jeg synger denne sangen så tenker jeg på alt jeg burde gjort, som for eksempel vaske baderomsgulvet eller huske å skaffe barnevakt når vi begynte i jobb etter ferien før barnehager og skoler har begynt, sa hun.

Til tross for at konserten startet klokka halv ti en tirsdag kveld midt under Arendalsuka, møtte det likevel fram en god porsjon med publikum. Anslagsvis to hundre mennesker fylte kirkerommet og belønnet musikere og sangere med mye innlevelse og applaus underveis.