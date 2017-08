Arendalsuka: Stikker fotballen av sted med alle pengene?

Annonse:

Er det skeiv fordeling, og vil fotballen få alle penga? Det var noen av spørsmålene panelet måtte svare på under Norsk musikkråds debatt om den nye kulturmeldinga, onsdag kveld.

Mange i musikklivet har gitt uttrykk for at de har sett seg lei på at de fortsatt må spille på grusbanene mens fotballen nyter godt av kunstgressbaner og nye treningshaller.

Stor spenning

Styreleder i Norsk musikkråd, Bård Vegar Solhjell, ønsket velkommen til debatt og innledet med at ingen godtar å måtte spille fotball i en skråning, mens musikk- og kulturlivet lenge har hatt dårlige lokaler og arenaer. En ny kulturmelding er på trappene, og det knytter seg stor spenning, særlig i musikklivet, til hvilken status kulturanleggene nå vil få.

– Musikk er ufattelig viktig for mange i det frivillige musikklivet, og det er på tide at det blir tatt på alvor, sa han.

I panelet satt Arne Marthinsen som er styreleder for Agder fotballkrets, daglig leder i musikkutstyrsordningen Rhiannon Hovden Edwards, kulturkommentator i NRK Agnes Moxnes, fylkestingsmedlem i Aust-Agder for Venstre og nestleder i komiteen for kultur, næring og helse Jan Kløvstad, stortingsrepresentant for Kristelig folkeparti Geir Jørgen Bekkevold, stortingsrepresentant for Høyre Svein Harberg og Arild Grand stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Torbjørn Heitmann Valum, daglig leder i Norske konsertarrangører var ordstyrer for den nærmere 90 minutter lange debatten på kaffe- og platebaren No9.

– Blendes av penger

– Det blir gitt 28 ganger så mye midler til idrett enn til kultur. Stikker fotballen av gåre med alle penga? Og hvordan posisjonere kulturen i den nye kulturmeldinga?, spurte Valum panelet.

NRK-kommentator Agnes Moxnes åpnet panelet med å sitere fra en av sine kommentarer.

– Jeg spurte i et av mine innlegg om vi hadde gitt så mye penger til filharmonien hvis de hadde spilt like surt som landslaget i fotball gjør, sa hun og fikk umiddelbar reaksjon fra publikum som applauderte.

Hun har også uttalt i en av sine artikler om fotballandslaget at i kulturlivet ville en slik utviklingshistorie vært katastrofal. Skattebetalere og frivillige ville klødd seg i huet og lurt på hvorfor de skulle satse penger og egeninnsats på dårlig underholdning og elendig kvalitet..

Jan Kløvstad, som også har vært kultursjef i Tvedestrand kommune, mener at lokalpolitikere blendes av pengefokuset i toppfotballen når de bruker millioner på nye stadionanlegg fremfor kultur. Han stilte spørsmål om hvorfor vi kaster så mye penger etter fotballen men ikke til bedre lokaler for kultur.

– Jeg ser en stadig verre skeivfordeling. Allerede på 80-tallet begynte jeg å jobbe for likestilling mellom kultur og idrett, men jeg ser at det blir skeiv fordeling og stadig forverring ennå, sa han oppgitt.

Stor forskjell

Debatten gikk livlig mellom panelet som alle uttrykte enighet om at det er på tide med endring. Øvelseslokaler for musikklivet har flere ganger vært oppe til politisk behandling med tanke på alle de som øver under til dels helseskadelige forhold.

– Den lokale kulturen foregår i helseskadelige lokaler i hele landet. Over 80 prosent har god tilgang til fotballarenaer, og vi skulle ønske det var det samme for kultur. Eksempelvis har musikklivet cirka 170 musikkbinger fordelt utover i landets kommuner. Idretten har 2700 tilsvarende treningsbinger, det er en stor forskjell, sa Rhiannon Hovden Edwards, daglig leder i musikkutstyrsordningen.

På direkte spørsmål om hvor mye penger hun trenger for å sikre gode øvingslokaler til musikklivet, trenger hun ikke lang tenkepause.

– Jeg trenger to milliarder kroner for å rette opp i det, og for å gjøre en varig forskjell trenger jeg 30 millioner årlig i ti år, sa hun, og fikk tilsvar fra stortingsrepresentant Svein Harberg:

– Om vi skal få til 30 millioner i ti år må vi være villig til å snakke om øremerking på det lokalpolitiske plan. Det må en endring til hos lokalpolitikerne, sa han.

På spørsmål om hvorfor det er enklere å prioritere idrettsanlegg enn kultur, handler det mye om hvilken øremerking formålet har.

– Kaller vi det for forebygging, som man ofte gjør i idrett, da sitter pengene løst. Kultur er også forebygging og har en egen verdi, men idretten vinner ofte fram fordi de har den forebyggende lappen på seg, supplerte stortingsrepresentant Arild Grand.

Bedre organisering

Styreleder i Agder fotballkrets, Arne Marthinsen, er i tillegg til å være en aktiv idrettsmann, også en kultursjel.

– Hvordan er det å stå med en fot i pengesekken og en i sagmuggen?, spurte debattlederen.

– Vi representerer bredde, og må ha en topp å jobbe mot. Vi trenger noe å se opp til, på samme måte som i kulturen. Det er viktig å ha kvalitet over tilbudet til barn og unge, og kulturen trenger øvingslokaler på samme måte som gode treningsbaner. Det er ikke et enten eller, men et både og, sa han og fortsatte:

– Jeg tror at kulturen trenger bedre styringsform og organisering, slik som idretten gjør det. Kanskje en tyngre interesseorganisasjon som kan være gode pådrivere. Det er nok en større grad av profesjonalisering i idretten. Jeg tror vi kan få tak i midler til kultur hvis vi har ildsjeler som står på, får til noe, og fortsetter å jobbe systematisk og fremtidsrettet, sa han.

Alle var enige i viktigheten av å få bedre forhold for kulturen og at det er store forskjeller og skeiv fordeling mellom idrett og kultur i dag. Hvordan man skal komme i mål for å jevne ut dette, var det derimot ulike meninger om. Om kulturlivet får spille på gressbanen istedet for grusbanen i fremtiden gjenstår å se, men det er ingen tvil om at det er vilje fra politikerne til å finne gode løsninger.