Arendalsgitarist vant førstepris i Ung klassisk

Thomas Laukvik Nannestad (18) vant delt førstepris i sin klasse under årets talentfinale i Ung klassisk.

Den store talentfinalen gikk av stabelen fredag kveld i Arendal kulturhus der 14 deltakere fordelt på fire klasser kjempet om gjeve priser.



Den yngste klassen

Kun to av finalistene var fra Arendal. Laila Eline Hirte deltok i den yngste klassen på piano. I denne klassen har arrangøren valgt å ikke dele ut pris. Hun fremførte Stephen Hellers Study i A minor og Robert Schumanns Knecht Ruprecht. Laila har spilt piano i tre år, og deltok også i fjor. Hun kommer fra Flosta i Arendal og har deltatt på flere konserten både i Arendal og Tvedestrand. Elleveåringen er fornøyd med å komme til finalen for andre år på rad i Ung klassisk, selv om hun ikke kan kjempe om priser. I denne klassen er premien i seg selv å komme til finalen.

– Det deles ut lik deltakerpremie til alle de tre finalistene i denne klassen da Ung klassisk har valgt å ikke dele ut 1.pris i den yngste klassen, fortalte arrangør og daglig leder for Aust-Agder musikkråd, Inger Haugan Aasland.

Klassevinner

Arendalsgitarist Thomas Laukvik Nannestad deltok i klasse 3 – 16-19 år, og han imponerte både dommere og publikum med klassisk gitarspill i sin fremføring av Johann Sebastian Bachs Allemande, Sarabande og Bourrée fra Luttsuite i E-moll. Han vant delt førstepris i sin klasse og han kunne stolt motta diplom og pris som vinner av Ung klassisk finale sammen med fiolinist Phelan Nyvoll Walker fra Kristiansand. Thomas deltok for første gang i Ung klassisk i fjor, og spiller både el-gitar og klassisk gitar. Han har tidligere vært elev ved kulturskolen i Arendal, nå går han på musikklinja på Dahlske videregående skole. Han kunne stolt fortelle at han nettopp har fått vite at han har kommet inn på musikkstudiet i Oslo til høsten.

– Jeg skal begynne på muskkhøgskolen i Oslo, og det gleder jeg meg veldig til. Jeg satser for fullt på å kunne leve av musikken, uttalte han etter finalen.

Spennende finale

Finalekonsertene i kulturhuset vitnet om høy kvalitet blant de unge musikktalentene der både aller yngste og de eldste serverte stykker med særdeles høy vanskelighetsgrad. Fagjuryen fikk nok en gang en krevende oppgave med å ta ut vinnere, og som juryens leder uttalte følgende under prisutdelignen:

– Bare å kvalifisere seg til finaleplass etter en audition med 40 påmeldte er i seg selv en stor prestasjon, sa han.

Alle de 14 finalistene imponerte med flott spill på finalen og fikk et særdeles lydhørt og entusiastisk publikum.

– Det er alltid vanskelig å bedømme musikalske prestasjoner, særlig når utøverne spiller forskjellige instrumenter. Men det å presentere så godt som disse 14 gjorde når det gjelder er i seg selv en stor seier som gir viktig erfaring å ta med seg videre, sa Inger Haugan Aasland etter finalen.

Om lag 75 unge musikktalenter har i løpet av fire fullspekkede festivaldager levert konserter i Arendal og Kristiansand og vist at talentutviklingsarbeidet på Sørlandet bærer frukter. Det har vært flere kammerkonserter, skolekonserter, solistkonserter med Kristiansand Symfoniorkester og ikke minst finalekonserten fredag kveld.

Dette er prisvinnere i finalen på Ung klassisk talent 2017:

Klasse én. 8 – 11 år:

Linnea Waage Nilsen, 9 år, klaver, Eirin Vigmostad Hanisch, 11 år, cello og Laila Eline Hirte, 11 år, klaver Det deles ut lik deltakerpremie til alle de 3 finalistene i denne klassen da Ung klassisk har valgt å ikke dele ut 1.pris i den yngste klassen.

Klasse to. 12 – 15 år:

Førstepris til Espen Alan Garriot, 13, klaver

I tillegg ble det delt ut deltakerpremie til de tre andre i denne klassen: Erle Steinkopf, 15 år, fløyte, Filip Bråthen Hansen, 15 år, fiolin og Katrine Lislevand Pavljuk, 14 år, klaver

Klasse tre. 16 – 19 år:

Førstepris ble denne gangen delt mellom Phelan Nyvoll Walker, 16 år, fiolin og Tomas Laukvik Nannestad, 18 år, gitar

I tillegg ble det delt ut Festivalpass til Risør Ung som er ungdomstilbudet under Risør kammermusikkfest 2017 til Mathias Schwaiger Pearson, 16 år, cello

Klasse fire. 20 – 25 år:

Førstepris til Andreas Kaleb Øhrn, 23 år, cello. Han vant også en av Kristiansand Symfoniorkesters solistpriser som gir solistoppdrag med orkesteret i 2018. Den andre solistprisen gikk til Irina Emelianova, 23 år, fløyte så da får vi også høre henne som solist med symfoniorkesteret i 2018.

I tillegg ble det delt ut Festivalpass til Risør Ung som er ungdomstilbudet under Risør kammermusikkfest 2017 til Donald Sefa, 23 år, gitar og Emiljano Tabaku, 24 år, klarinett.