Arendalsfeminister ble tildelt kaktus på landsdekkende TV

Parolen mot atomvåpen som preget årets kvinnedagstog i Arendal sikret en liten dose uthenging til feminister i Arendal.

Da humorprogrammet Mandagsklubben hadde premiere på TV Norge i går lot komiker Dag Sørås sin agressjon regne over en av parolene i 8. mars-toget i Arendal. I en årrekke har nemlig arendalskvinner gått bak parolen «Atomnedrustning nå. Forbud mot atomvåpen».

– Jeg har hengt meg opp i et par 8. marsparoler fra distriktene som jeg ikke føler fikk nok oppmerksomhet. I Tromsø var nemlig en av parolene imtimkirurgi er kjønnslemlestelse og det stemmer jo ikke i det hele tatt. Det er to vidt forskjellige ting. Jeg tror aldri ei dame har kommet inn til en intimkirurg og sagt du kan velge. Enten kan du gjøre underlivet mitt penere eller så kan du gå totalt taliban på underlivet mitt. Sy igjen, overrask meg! sa Sørås før han beveget seg videre til parolen fra Arendal.

– Intimkirurgi har i det minste noe med kvinnesaken å gjøre. I Arendal så fronter de også parolen forbud mot atomvåpen. Nå er det vel for det første mulig å være feminist og også for atomvåpen, du kan jo være for likestilling mellom kjønnene samtidig som du håper verden går under snart. Det er vertfall en følelse jeg kjenner på når jeg er i Arendal, men er atomvåpen en spesifikk kvinnesak? Jeg mener hvis det er noen som likebehandler her i verden så er det atomvåpen. Er det noen som ikke bryr seg om kjønn så er det atomvåpen. Såvidt jeg vet så finnes det ikke noe forskning som sier at et y-kromosom gjør deg immun mot kjernefysiske sprengninger, men hvis det gjør det og det er tilfellet så er vel feministene komfortable med at mennene fortetter å ta hovedstøyten når det kommer til krigføring. Så min kaktus går til 8.mars komiteene i Arendal og Tromsø for at de er usaklig, usmakelig og ufrivillig morsomme, sa Sørås.

Høyrekritikk

8. mars i Arendal har de siste årene vært en kontroversiell affære. Ungdomspolitikere fra høyresiden har meldt at de ikke føler seg velkommen i det tradisjonelle toget som moderne feminister, og at de mener parolene er for mye preget av venstresidepolitikk. I fjor gikk splittelsen så langt at ungdomspolitikerne stilte i ett eget tverrpolitisk tog. Erik Johan Tellefsen Lindøe fra Unge Høyre var blant dem som fremmet kritikk, blant annet mot atom-parolen.

– Som en av disse moderne feministene ble jeg veldig skuffet over å lese om hvordan 8. Marskomiteen i Arendal ikke ønsket å la andre bli med i planleggingen av 8. Mars. Og når de gir oss valget om å enten gå i et tog som setter fokus på atomvåpen framfor kvinnerettigheter eller lage vårt eget tog så blir valget enkelt. Jeg er derfor stolt over hva vi ungdomspartiene i Aust-Agder har fått til sammen.

– Det er sterke krefter for det, så det er vel derfor den er med. Den har vært med i alle år og vi tar de parolene som folk ønsker å ha med, kommenterer Elin Mikalsen Bertnsen i Fagforbundet

