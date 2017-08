Arendalsbergenser tilbake i Bakgården

Annonse:

Til fredag inntar Knut Elvik og Anne Bolette Stand Eng Bakgården for å hylle den svenske trubaduren Cornelis Vreeswijk, 80 år etter han ble født og 30 år etter hans død.

Konserten er laget av skuespiller, instruktør, sanger og manusskriver Knut Elvik. Etter at han har bodd flere år i Arendal er han for mange et både kjært og kjent ansikt. Nå har han imidlertid flyttet tilbake til hjembyen Bergen, men tar likevel turen tilbake til Arendal for å opptre.

Lokal forankring

Elvik er kjent for sin guiding og fortellerkunst om Arendals historie i Arendalsvandringen. Mange husker ham på scenen i Bakgården for seks år siden der han og Fredrik Shulze-Krogh fremførte teaterstykket «Mellom holmer og skjær, Arendals historie under lupen», som høstet svært gode tilbakemeldinger fra publikum.

– Elvik har også i lang tid vært engasjert som skuespiller ved Den Nasjonale Scene i Bergen og ved Fyllingsdalen teater, skriver arrangør Frank Kvarstein i en pressemelding.

Anne Bolette Stang Eng er oppvokst på Tromøy. Hun begynte med teater i tenårene og spilte flere oppsetninger med Arendal Dramatiske Selskab. Hun er i dag bosatt på Hamar og er aktiv i musikkmiljøet der, blant annet som vokalist i to band.

– For tre år siden var hun sist å se på Sørlandet under Prøysendagene der hun med kolleger fra Oslo spilte sin egenproduserte Prøysen-cabaret «Og nå kæin mygge kåmmå».

Alvorlige temaer

Sammen skal de to servere tekst og musikk fra Cornelis Vreeswijk i Bakgården. Med seg har de Rasmus Solem på tangenter, Espen Larsen på gitar, Dag Tynes på trommer og Ole Kelly Kvamme på bass.

– Vreeswijks tekster kan være vonde, men også fulle av galgenhumor, selvironi, sarkasme og et preg av skarpe observasjoner av mennesker og samfunn. Han tar opp viktige temaer som incest og voldtekt, alkoholisme og misbruk. Men sangene inneholder også en inderlig lengsel etter en sjelevenn og søken etter kjærlighet, beskriver Kvarstein.