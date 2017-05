Slipper ungdommen til i Bakgården

Annonse:

Onsdag formiddag slapp bakgårdsgeneral Frank Kvarstein sommerens program der blant andre Jan Eggum, Eldar Vågan og Tonje Unstad skal pryde den intime scenen.

Med totalt 19 konserter i juni, juli og august ligger det an til en aktiv sommer for Bakgården. En av artistene som skal utfolde seg på den populære scenen denne sommeren er 13 år gamle Simen Arneberg på el-bass, fra Tromøy.

Utfordring

Gjennom en ungdomskonsert i samarbeid med Arendal kulturskole skal Simen og flere andre musikkelever få kjenne på følelsen av å by på en nær og intim konsert tett på publikum. Bakgrunnen for ungdomskonserten er utfordringen Frank Kvarstein fikk i fjor om å tilrettelegge mer for ungdommene, der Bakgården også fikk 20 000 kroner i tilskudd til ungdomsrettede konsertarrangement.

– Dette er et resultat av den utfordringen som jeg fikk fra politikerne, og nå blir det en helaften med konsert av og med unge musikere fra byens kulturskole, sier han.

Ungdommelig samspill

Simen er oppvokst i en musikalsk familie der pappa Helge Arneberg er en av frontfigurene i TT-band, blant annet kjent for showet «på grensen til allsang – med tilløp til dans». Den stolte faren forteller at Simen allerede har litt erfaring med å opptre gjennom et par gjesteopptredener sammen med bandet. Simen begynte å spille bass for cirka to år siden, og gjennom kulturskolen er han med i en jazzcombo-gruppe som er et av to ensembler som skal presenteres i Bakgården 14. juni.

– Det blir veldig hyggelig, og jeg gleder meg veldig, sier 13-åringen som er fast bestemt på at han skal bli en kjempegod bassist etter hvert.

Ifølge den unge musikeren liker han godt å spille jazzmusikk, men når skal spille for seg selv hjemme går det ofte i en helt annen sjanger:

– Da øver jeg mye på både funk og pop, men jeg liker det meste, forteller han.

I tillegg til jazzcombo presenterer også kulturskolen en rytmisk samspillgruppe. Begge gruppene ledes av kulturskolelærerne Egil Ødegård og Kevin Miller i samspill med ungdommene.

– Vi har to ensembler som vil glede publikum med elever som både synger og spiller, det blir utdrag fra musikaler, Abba og jazz for å nevne noe, sier Egil Ødegård.

Bredt spekter

Bakgårdskonsertene sparkes i gang onsdag 31. mai med ingen ringere enn Kirsten Bråten Berg med band, som ved flere anledninger har gjestet Arendal og Bakgården.

– Dette er kongerikets hyggeligste tradisjonsmusikk-kvartett, sier Kvarstein.

Videre gjennom sommeren serverer arrangøren en variert meny bestående av musikalske ingredienser som folkemusikk, jazz, opera, klassisk, viser og poesi. Kvarstein trekker fram flere godbiter som blant annet Steinar Raknes 7. juni, plateslipp med Camilla Susann Haug med Espen Berg Trio og Lars Andreas Haug 28. juni, Tonje Unstad 7. juli, standupkonsert med Eldar Vågan & Tor Welo 19. juli og Knut Elvik og Anne Bolette Stand Eng med band 11. august for å nevne noen.

– En konsert som jeg også vil trekke fram er gårdskonserten på familiegården til Sigurd og Anne-Berit Ledaal på Ottersland 9. juli. Selv om den ikke foregår her i Bakgården så er den en del av programmet som etter hvert har blitt en kjær tradisjon, og i år får vi høre Mahsa Vahdat fra Iran og Coskun Karademir fra Tyrkia. Masha Vahdal er en av Irans mest sjelfulle kvinnelige stemme i vår tid, sier den engasjerte bakgårdssjefen.

Politisk scene

Scenen i Bakgården har fått høy status blant artister fra fjern og nær, og den har også fått høy status under den politiske uka der politikere fra hele landet fyller gatene i Arendal.

– Under Arendalsuka blir det fem konserter på fem dager, og de er gratis. Hver konsert starter med en debatt med alt fra kulturministeren til lokale debattanter, forklarer Kvarstein.

Artister som Jan Eggum, Daniela Reyes, trioen Håkon Kornstad, Frode Haltli og Mats Eilertsen, Sudan Sudan med Anders Erik Røine og Marit Karlberg og Rumi Songs skal sørge for å skape stemning etter debattene i den politiske uka.