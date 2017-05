ANMELDELSE: Stemningsfull og melodiøs rytmefest

Lørdag kveld inviterte Arendal Big Band igjen til en musikalsk helaften i Arendals flotte storstue. De fleste av oss har antakelig et forhold til en eller flere av Michael Jackson sine sanger, og det var mange spente publikummere som tydeligvis hadde gledet seg lenge til akkurat denne kvelden.

Anmeldt av: Mona Hauglid og Kristina Daland

Alle foto: Mona Hauglid

Musikalsk leder Audun Dertz loser publikum gjennom en ambisiøs musikalsk helaften, hvor det serveres både kjente og mindre kjente Michael Jackson-låter til publikums store fornøyelse.

Stødig start med overraskelser

Det spares ikke på kruttet i starten. Det blir mørkt i salen. Så høres de velkjente tonene fra superhit’en Billie Jean. Vokalist Solveig Andersen gjør ikke skam på låta. Det er litt famlende stemning i starten, publikum klapper halventusiastisk i takt med musikken og prøver å finne det rette humøret.

Som kveldens store overraskelse dukker plutselig ungjenta Dina Matheussen opp og inntar dansegulvet, og det går et ”wooow” gjennom salen. Overraskende og kult! Vi får se kjente Michael Jackson-moves, og bevegelsene fremheves av glitrende paljetter på både hatt og jakke. Kombinasjonen musikk og dans setter virkelig fart på publikum og engasjementet i salen.

Blame it on the boogie tar publikum videre på reisen, med funky rytmer og Julie Guddal på vokal. Publikum begynner å bli varme i trøya. Bandet fortsetter med et bredt knippe av kjente låter, blant annet Another part of me, I can’t help it, People make the world go round, Rock with you og Ben. Sistnevnte synges av Ellen Oland Gullhav, som i forkant forteller om sangens opprinnelse, en fascinerende historie om en rotte som ble Michaels venn da han var liten.

I en periode er musikken rolig og nede. Publikum ser ut til å kose seg mens de venter på at det skal bli litt fart på sakene igjen. Det fikser solistrekkas siste tilskudd og eneste hane i kurven, Aslak Vimme Solhoff, da han shower i gang med hit’en The way you make me feel.

Aslak danser, swinger og sjarmerer publikum. I tillegg får han demonstrert at moonwalken ikke er gått i glemmeboka! Julie fortsetter med Black or white, som har fått storbandoverhaling i forhold til originalversjonen. Musikalsk leder Audun Dertz har satt sjøbein og funnet frem rockeskoa for lengst. Første sett avsluttes i fyr og flamme med storhit’en Bad, og her skinner Michael Jackson klart igjennom i både takt og tone. Solister og kordamer er presise og coole, og rutinerte musikerne veksler på å fremheve hverandre. Det hele er effektfullt og solid gjennomført.

Publikum førnøyde

Andre del av storbandkonserten sparkes i gang med Man in the mirror med nydelige toner fra solist Solveig og de andre på kor. «Hviskesynging» på deler av refrenget i tillegg til nydelig samklang mellom stemmene fører til et skikkelig ståpels-øyeblikk.

Human nature er neste sang ut, og videre følger He’s out of my life. Her får Julie bandet for seg selv, og publikum røres av tonene fra første stund. Stemningen er helt spesiell, og sarte toner fra Oscar Andreas Haug sin trompet gjør det hele komplett.

Solist Ellen holder på stemningen med I’ll be there, og vokalarrangeringen er helt spesiell og vakkert på denne låta. Koristene er som nynnende alver i bakgrunnen. Solveig fortsetter stødig med Remember the time og Keep the faith, før Aslak tar over i en herlig frisk utgave av Smooth Criminal. Her er det full fart med heftige rytmer og fete gitar- og perkusjonssoloer. Låta har mye tekst på kort tid, dette er avansert Michael Jackson-materiale!

Kveldens overraskelse, Dina Matheussen, viser at i tillegg til å være en god danser også kan synge. Dina Foundation samler inn penger til en skole for folk med Downs Syndrom utenfor Addis Ababa I Etiopia. Bakgrunnen for dette er at hennes bror har Downs syndrom, og hun er halvt etiopisk. Hun tar ikke honorar for kvelden, men oppfordrer publikum til å støtte organisasjonen gjennom Vipps og bankkonto.

Dinaavslutter showet med å synge «Heal the world», og det er vel knapt nok et tørt øye i salen når hun avslutter siste strofe. Publikum er tydelig rørt over den unge jentas engasjement, og valg av sang gjør det ikke til en mindre aktuell oppfordring til publikum om å gjøre verden til et bedre sted, og bry seg om sine medmennesker. «Vi er alle en rase. Vi er alle mennesker» som musikalsk leder Audun Dertz sier det.

Publikum reiser seg og gir stående applaus for Dina og Arendal Big Band. De vil ha mer, og får valuta for pengene.

They don’t care about us, Jam og Thriller blir kveldens siste numre. Det tar helt av på slutten når soloblåserne tropper opp til en improvisert jam foran på scenen. Musikere og vokalister avslutter kvelden med brask og bram, rytmefest og lysshow.

Ambisiøst prosjekt

Å skulle gjennomføre en konsert dedikert til Michael Jackson kan potensielt ha ganske stor fallhøyde. Det finnes knapt nok et menneske i denne verden som ikke vet hvem Michael Jackson er. Med så stort spenn som han har i sine låter, hvordan skal et storband gjøre dette til noe ”spiselig” for sitt publikum? En måte er definitivt ved å gjøre låtene til sine egne.

Audun Dertz forteller at de har fått australieneren James Mustafa til å arrangere flere av låtene som storbandet fremfører denne kvelden, for en anstendig neve dollars selvfølgelig.

Der Michael Jackson har hatt en røffere og mer rockete tilnærming, har bandet tilført sin egen stil og uttrykk. Og det uten å miste for mye sjel, selv om det kanskje kunne vært litt mer oppbygging og Michael Jackson-sound på enkelte av låtene. Kvelden byr på både rock, swingjazz og bossanova-rytmer som blir uttrykt gjennom både musikalitet og bevegelser hos bandmedlemmene. De har full kontroll og leverer varene ganske så uanstrengt. Vi får høre mange fine, melodiøse soloer på trompet, trombone og saksofoner. Arendal Big Band gjør virkelig sangene til sine egne.

Den utvidede rytmeseksjonen for anledningen er et funky tilskudd til bandet. Perkrekka med Basse Andersen, Frode Olsen og Tobias Breivik Johansen tilfører det lille ekstra til mange av kveldens låter. Det er congas, bongos og diverse slaginstrumenter med stikker og visper, vi får lytte til cabasa, maracas, shakers i forskjellige størrelser og fasonger, det er triangel på stativ, tamburin og rytmepinne. Blant annet. Ingen kan klage på at ikke perkgjengen er godt nok utstyrt for kvelden i hvert fall!

Det kunne godt vært litt mer lyd på bandets vokalister og korister, det kjentes ut som om de av og til druknet litt i andre instrumenter og lyder. Men som alltid er Arendal Big Band gjennomførte, samspilte og utrolig dyktige. Til tross for at enkelte låter har mye og utfordrende tekst, greier de å henge med i svingene. Og bandets solister, både på sang og instrumenter, gjør en formidabel innsats med det som må anses å være en liten utfordring. Det er tross alt Michael Jackson vi snakker om her!

På nesten tre timer tar bandet oss fra rockegata til swingjazzveien og tilbake igjen, og de sjonglerer så lekent mellom sjangrene at det er en fryd for øret. Arendal Big Band ruler.

Og vi gleder oss til neste konsert!