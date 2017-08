Sesongstart for Arendal jazzklubb

Annonse:

Arendal jazzklubb sparker i gang høstens jubileumsprogram med lokale musikalske krefter på scenen, torsdag kveld i Lille Torungen.

Denne høsten feirer jazzklubben 15 år med klubbaktiviteter med et bredt program bestående av lokale, nasjonale og internasjonale stjerner på menyen.

Plateslipp

Først ut på programmet er det lokale bandet «Frioms.org and the Brown note» med tre av Arendals fremtredende musikere; Lars Andreas Haug på tuba, Tom Rudi Torjussen på trommer og Arild Nyborg på elektronikk.

– Trioen beveger seg i et spennende og eksotisk landskap hvor groovey rytmer og spennende musikalske vendinger preger utrykket, beskriver Pål Koren Pedersen fra jazzklubben i en pressemelding.

Bandet har utviklet en tradisjon i å invitere med seg samarbeidspartnere på sine konserter, det har de også gjort når de gjester jazzklubben.

– De har med seg Rolf Magne Asser på vokal, tyske Steffen Schorn på tubax og litauiske Liuda Mockunas på bass-saksofon. Denne konstellasjonen har tidligere skapt furore, og har nå vært i studio og spilt inn sin musikk. Torsdagens konsert blir derfor også en releasekonsert, sier Koren Pedersen.

Musikalsk entusiasme

Ifølge jazzklubben er Frioms.org noe av der mest spennende som skjer på jazzscenen for tiden.

– Ikke bare lokalt men også nasjonalt. Både tilnærming og nivået på musikerne er av en slik kvalitet at det hver gang skapes nye spennende musikalske opplevelser. Senest under årets Canal Street fikk publikum oppleve bandet i en konsert som skapte enorm entusiasme. Musikken kan nok for noen oppleves som intrikat, og alle som sitter i salen blir revet med og sugd inn i samspillet takket være musikernes energi, spilleglede og høye kunstneriske kvaliteter. Vi gleder oss og over en spennende opplevelser, sier Koren-Pedersen.