Følger drømmen gjennom poesi

Forfatter Hanne Eftedal Brathagen skriver dikt om livet. Nylig ga hun ut sin første diktbok «Speilbilder» i samarbeid med kunstneren Sigmund Nyberg. Lørdag ettermiddag, midt i beste handletid, leser hun dikt fra boka på Castelle Restaurant.

Hun kommer opprinnelig fra Larvik, men flyttet til Arendal i mai. Den nybakte arendalitten har funnet seg godt tilrette på det blide Sørland, her trives hun som plomma i egget. Lørdag ettermiddag byr hun på utstilling, musikk og diktopplesing på Castelle.

– Alle er invitert og jeg håper å treffe mange nye ansikter. På Blom restaurant stilles et av maleriene til Nyborg ut, mens jeg leser dikt fra boka sammen med musikk restaurantens faste musikere på Castelle, forteller den nybakte forfatteren.

Fascinert

47-åringen har skrevet dikt hele livet. Hun begynte å skrive dikt da hun var ti-elleve år etter å ha lest diktsamlinger hos bestemoren. Hun ble fascinert av diktene, og følge seg hjemme i den stemningen det ga henne. Det skulle likevel gå mange år før hun omsider turte å gi ut sin egen bok. «Speilbilde» handler om å finne seg selv gjennom dikt, og i denne boka får du ikke bare lyrikk og poesi, ordene blir satt i sammenheng med billedlig kunst fra den anerkjente kunstneren Sigmund Nyberg.

– Jeg har samarbeidet med Nyberg siden 2014. Hans malerier passer så godt til mine tekster. I boka blir bildene satt i sammenheng med poesien, og flere av maleriene har også fått mine dikt påtrykt. Du kan velge ut ditt yndlingsdikt fra boka og få det på trykk på det maleriet du syns passer best til teksten, forklarer forfatteren idet vi treffer henne i galleri Ohlsen på Torvet, der boka også er for salg.

De to kunstnerne har felles utstillinger, og kunstverkene henger blant annet på biblioteket i Larvik og Sandefjord. Hun skal også få sitt eget hjørne i galleriet der hun kan stille ut noen av maleriene sammen med diktene. Hun er stolt over samarbeidet med Nyberg, og mener at diktene kommer til sin fulle rett sammen med kunsten. Hoveddiktet «Speilbilde», var det første prosjektet de to gjorde sammen.

– Jeg var veldig fascinert av kunsten hans, og i 2013 ringte jeg rett og slett og spurte om han kunne tenke seg å samarbeide med meg. Han sa ja med en gang, og i 2014 laga vi Speilbilde-maleriet sammen. Siden har samarbeidet utviklet seg, og i desember lanserte vi boka og samarbeidsprosjektet sammen i Speilsalen på Grand Hotell i Larvik, forteller hun stolt.

Speilbilde

Møte seg selv

i eget favntak

uten å miste

ikke redd for å falle

stå i livet

i øyeblikket

fange kraften

dele lyset

fra eget speilbilde

Hanne Eftedal Brathagen

På impuls

Diktboka gis ut gjennom Forlagshuset i Vestfold – «LIV Forlag», og den kan bestilles der eller hos bokhandlerne. Leseren blir tatt med på en indre reise som i bunn og grunn handler om å finne seg selv, og følge drømmene. Det er både sorg og glede, kjærlighet og lengsel, noe de fleste kan kjenne seg igjen i, ifølge Hanne

– Det er mange som sliter med tunge tanker som sier at de har fått hjelp av diktene mine, og det setter jeg stor pris på, sier hun.

Hun skriver på impuls, og har aldri vært den som setter seg ned for å planlegge å skrive.

– Jeg skriver når jeg får en stemning, det kan være på en serviett, på baksiden av et dokument eller på telefonen, og det skjer ofte på impuls når tankene dukker opp i hodet mitt, forklarer hun.

Mange av dikta handler om kjærlighet og kommunikasjon, og kan ifølge Hanne leses av både kvinner og menn. Hun skriver sjeldent i jeg-form, og leseren kan enkelt putte seg selv inn i handlingen.

– For meg handler det om å formidle, kunne gi svar på egne livsgåter og veivalg i livet. Jeg har funnet meg selv gjennom skriveprosessen, og blitt mer trygg i meg selv. Men det er ikke bare alvorlig og dypt, det er også underholdende og humor, som er en viktig del av livet, beskriver hun.

Musikk

Hanne er opptatt av musikk, og setter det gjerne sammen med både tekst og bilder, og bruker ofte musikk som bakgrunn når hun har høytopplesing fra boka.

– Musikk gjenspeiler seg ofte i bildene og jeg fornemmer musikken i dikta. Da vi lanserte boka på Grand hotell sang jeg plutselig helt spontant et av dikta mine. Jeg hadde noen musikere med meg som spilte i bakgrunnen, og da gitaristen plutselig ga et av dikta copacabanarytmer begynte jeg å synge under opplesingen, det var ganske spesielt, sier hun, og legger til:

– Det kan godt være at jeg kommer til å synge noen av diktene mine på Castelle til lørdag også, smiler hun.

På spørsmål om hvem som er hennes lyriske forbilde, trenger hun ingen tenkepause.

– Stein Mehren!

– Når jeg leste hans dikt sa det noe om den stemningen jeg var i selv, det ga meg mye. Slik vil jeg at mine dikt skal være. Jeg vil få fram stemningen om et livsløp med forventninger, forhåpninger og om å finne et fotfeste i livet. Jeg pleier å si at utsikt gir innsikt, det er min «quote». Derfor er det så fint her i Arendal, for her er det veldig mye utsikt, sier hun.

Lengsel

Er helt på

dypet av

meg selv

står alene

Hvor gikk jeg meg bort?

Hva strakk jeg meg etter?

Lengter etter tiden

bare være akkurat nå

Hanne Eftedal Brathagen

Nytt samarbeid

Nå som hun har utgitt sin første bok, har hun fått blod på tann. Hun er allerede i gang med bok nummer to som hun vil kalle for «Øyeblikk».

– Her blir det mye stemninger fra Arendal, og særlig Tromøy der jeg ferierte mye som barn, sier hun.

Hun planlegger også her et samarbeid med en kunstner som skal illustrere diktene gjennom bilder, og denne gang vil hun velge en lokal maler. Innehaver av galleri Ohlsen, Elin Ohlsen, er også en anerkjent lokal maler, med mye motiver fra den sørlandske natur med hav, rullestein og vind blant annet. Hun har blitt godt kjent med Hanne gjennom felles kunstinteresse, og er glad for å kunne formidle boka gjennom galleriet.

– Her markedsfører vi hverandre, og per i dag har jeg rundt 40 kunstnere som stiller ut i galleriet, forteller innehaveren.

Hanne røper at hun har en liten overraskelse på lur til galleriinnehaveren.

– Du vet det ikke ennå, men jeg har egentlig planlagt at du skal være min neste samarbeidspartner. Jeg er veldig glad i dine bilder, og ser for meg at de skal være med i min neste bok, at vi sammen kan jobbe fram det kunstneriske uttrykket, sier hun, og ser spørrende på innehaveren, som ser noe overrasket ut over det plutselige tilbudet. Hun er imidlertid ikke vanskelig å be, og godtar like spontant forespørselen fra forfatteren.

– Det vil jeg gjerne, det blir spennende å jobbe sammen, sier hun bekreftende til Hanne, som smiler fra øre til øre over å få et spontant «ja».

– Så flott, da er vi samarbeidspartnere til boka «Øyeblikk», det er jo en gladnyhet, sier hun fornøyd.