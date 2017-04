Gårdsguttene på Rægevig gård

Da det nye fjøset på Rægevig Gård ble tatt i bruk i 1954, ble antallet kyr økt fra 7 til 14 og antallet kviger fra 1 til 6. Etter den tids målestokk var dette en stor gård på Sørlandet. Det skapte behov for flere fast ansatte og mer hjelp i onnene. Slik åpnet det seg muligheter for feriejobber for barn og ungdom på hele Vestre Tromøy. I storhetstiden fra 1954 til 1973 var hele 35 ungdommer på gårdens lønningsliste og en av dem var Thore Kristian Karlsen. Gården, skriver Karlsen, utgjorde et tiltrekkende kraftsenter som ga muligheter for hygge, kameratskap, læring og for å tjene penger.

Denne historien er hentet fra årboka til Tromøy historielag.

Forfatter: Thore Kristian Karlsen

Til grunn for selve gårdsdriften lå flere hensyn:

å skaffe rikholdig og variert mat til buskapen

å forsyne familien Smith Sørensen med melk, poteter og grønnsaker

å bruke mennesker i stedet for maskiner i produksjonen

Eieren, skipsreder Smith Sørensen, var først og fremst interessert i å sysselsette folk og motsatte seg lenge innkjøp av utstyr til traktoren. Spørsmål om innkjøp av landbruksmaskiner ble møtt med motspørsmålet: «Hva skal folkene mine gjøre da?» Dette ga arbeid til 7 fast ansatte på det meste. Det bidro også til større behov for onnehjelp i feriene.

Landbruksfaglig ble jorda drevet etter prinsippet om rotasjon av avlinger: På nypløyd jord skulle det være poteter, året etter korn eller grønnsaker og årene deretter – inntil 7 år – høy, silo og beite. Videre deltok gården i oppbyggingen av rasen som etter hvert skulle bli en av verdens beste melkekyrraser: Norsk Rødt Fe (NRF). Melken fra hver ku ble veiet hver dag og kyrne ble kunstig inseminert med sæd fra indekserte okser. Dyrlege Hegland avløste oksen.

Etter hvert ble det alt opp egne okser fra gårdens beste melkekyr.

Rammene for driften bestemte hvilke oppgaver man fikk som gårdsgutt- eller jente.

Hvorfor jobbet vi på gården?

Vi vokste opp i det noen kaller husmødreparadiset – med hjemmeværende mødre som stelte i huset og laget mat. De måtte nærmest dra oss i hus til måltidene. Det var mange barn i området og dagene var fylt med lek og andre aktiviteter fra morgen til kveld. Livet var morsomt og spennende med ski og skøyter om vinteren og båtliv, fotball og bading om sommeren. Så hvorfor var vi så ivrige etter å få sommerjobb på gården?

Pengene var selvsagt en viktig grunn. På 50-tallet befant landet seg i en oppbyggingsfase og varer som sukker, kaffe og sydfrukter var rasjonert til høsten 1952. Da de ble sluppet fri, steg prisene og de færreste familiene prioriterte å bruke penger på varer som ble betraktet som luksus. Som luksus regnet man f.eks. sjokolade, brus, kjeks og drops. Skulle vi få tilgang til den slags godterier, måtte vi betale dem selv. Derfor ble det fristende å tjene litt penger som foreldrene ikke kontrollerte. Så lenge vi gikk på folkeskolen hvor alt var gratis, ble inntektene fra gårdsarbeidet brukt til to ting: Litt luksus og julegaver til familien. Til luksus hørte også kino og sirkus. Pengene ble altså lagt til side og brukt planmessig så lenge de strakk til. Julegavene til familien var hellige: De pengene kunne under ingen omstendighet brukes til noe annet.

I folkeskoletiden var det få som jobbet på gården hele sommerferien – to til tre uker var tilstrekkelig. Resten av ferien skulle vi ha det moro.

Regulær lønn fra rederikontoret i Brattekleiv ble for første gang utbetalt til gårdsgutter og gårdsjenter i 1954. Timelønnen var da kr. 2, 00. I 1959 var den steget til kr. 2, 50 per time. Men pengene var skattefrie og i 1959 kjøpte jeg selv en ny kakibukse hos Rasmus Tallaksen for kr. 39. En ny skjorte kostet kr. 17.

Da vi begynte på skole i Arendal, fikk vi behov for mer penger. Vi følte vi trengte penere «kjøpeklær»i motsetning til klær fra salg eller fra sydamene på stedet. Skolebøkene var ikke lenger gratis og utgjorde en betydelig utgift for familiene. Mange foreldre nektet barna å begynne på gymnaset på grunn av utgiftene dette medførte. Men med jobb på gården kunne vi selv betale for oss. Gårdsarbeidet tok etter hvert en stadig større andel av sommerferien.

Men det var ikke bare pengene som lokket. Like viktig var kontakten med dyrene og å få delta i fellesskapet på gården. Der var mye godt humør og mye godt selskap. I tenårene ga det også stor prestisje blant sommergjestjentene fra Oslo å jobbe der. Fjøslukt var ingen hindring.

Gårdsarbeidet som jobb

I jobben ble det stilt krav til oss. For det første måtte vi forholde oss til arbeidstiden som var fra 08.00 til 17.00 fra mandag til fredag og fra 08.00 til 13.00 på lørdag. Middagspausen var en hel time – fra 12.00 til 13.00. Den som kom for sent flere ganger uten unnskyldning, ble sendt hjem og fikk ikke jobb siden.

Så måtte vi følge ordre; dvs. gjøre det vi ble bedt om. Det meste av kommunikasjonen var i jeg – du form, slik at det ikke var tvil om hvor ansvaret for jobben lå. I 1985 var jeg på forelesning hos kulturkritikeren Ivan Illich. Han viste oss hvordan kommunikasjonen i moderne samfunn hadde endret seg de siste femti årene: «For femti år siden var 90 % av kommunikasjonen man deltok i, rettet direkte mot en – i du-form og 10 % i indirekte form – man, en, den og det. I dag er det omvendt». Dette fører ifølge Illich til svekket identitetsutvikling blant ungdommen og svekket evne til å ta ansvar for egne handlinger og valg. Ledernes og gårdsarbeidernes ansvar var å vise oss hvordan vi skulle gjøre de forskjellige jobbene, og det lærte vi.

Gårdsarbeidet som mestringsarena og fellesskap

Alle gårdsguttene var i skolepliktig alder. De kom fra både folkeskole, realskole og gymnas og hadde også forskjellig sosial bakgrunn. På gården var alle like, men vi ble nok målt etter hvor godt vi gjorde jobben og hvor flittige vi var. Falt man gjennom i denne bedømmelsen, ble det ikke jobb året etter. Dette skjønte de fleste og det var derfor mange gjengangere fra år til år.

Gårdsarbeidet var praktisk og for de som ikke mestret teorien eller sporten på skolen så godt, utgjorde det utvilsomt en alternativ mestringsarena. Dessuten ble vi konfrontert med realitetsprinsippet: Arbeidet skulle gi de ønskede resultater og det ble vi bedømt på. Når vi gjerdet inne et jorde for at kvigene skulle beite der, så måtte gjerdet holde kvigene på plass. Om vi sorterte poteter til mat, dyrefor eller til settepoteter, så måtte størrelsen stemme. Slik var og er det fortsatt ikke i skolen. Om man gjør det dårlig på en prøve, så kan det rettes opp på den neste prøven.

Vi lærte også samarbeid. Særlig i høyonna forekom det ofte at vi måtte stå på ekstra for å få inn høyet før det ble regnvær. Da ble jobbene fordelt etter våre fysiske forutsetninger: De minste og svakeste rev høyet av hesjene, de mellomstore tråkket lasset og de største og sterkeste fylte opp høyvogna med gafler. Etter vellykket innsats ble det feiret med brus i mannskapsbrakka. Bestyreren kom og ga oss alle ros for innsatsen.

På varme sommerdager ble arbeidsdagen ofte avsluttet med et bad i pira.

Ved ukeslutt kom bestyreren fra rederikontoret med lønningsposene. De ble høytidelig utdelt i mannskapsbrakka. Vi feiret med brus og godterier og jentevennene våre kom på besøk. Ofte spilte vi kort eller «flasketuten peker» til langt på kveld.

Gården som et sosialt univers

På det meste var det 9 gårdsgutter ansatt på gården om sommeren. En av dem var en jente. Alderen varierte med 6 år. Med de fast ansatte ble dette 16 personer. For hver enkelt ble dette mange personer å forholde seg til. De fast ansatte var svært forskjellige personligheter. En av dem var mentalt tilbakestående og en hadde hva man den gangen kalte nerveproblemer. Et skjevt ord til en av dem og de gikk hjem og kom ikke tilbake på jobb før bestyreren hadde vært hjemme hos dem og godsnakket med dem. De fikk aldri trekk i lønn. Blant de øvrige ansatte var det et stort aldersspenn fra folk i tjueåra til bestyreren som var født i år 1900. Med andre ord ga arbeidet på gården en svært god grobunn for en allsidig empatiutvikling. Mange av gårdsguttene hadde også behov for alternative voksenkontakter til foreldre og lærere. De fikk de dersom de oppførte seg som folk og gjorde jobben sin. I tidlig ungdomsalder var det ikke så vanlig at man var sammen med eldre ungdommer eller andre som var mer enn to år yngre enn man selv var. På gården ble vi kamerater med både eldre og yngre ungdommer enn vi selv var. Denne kontakten var av særlig stor betydning for de yngre.

Tjuvlåning av hesten

Humor i hverdagen ble som på mange andre arbeidsplasser praktisert gjennom småmobbing, practical jokes og gode historier. Den som ikke klarte å le av seg selv når han ble ertet, kunne ha tunge dager. En av gårdsjentene likte å erte stallkaren.

Hesten var på grunn av Smith Sørensens motvilje mot å kjøpe utstyr til traktoren, i mange år svært viktig for produksjonen på gården. Slåmaskin, såmaskin og høyrive var viktige redskaper som bare fantes for hest. Så da stallkaren en morgen midt i høyonna fant hesten svett og andpusten da han kom på jobb om morgenen, ble han rett og slett forbannet. Da hadde hun lånt hesten til en tidlig ridetur. Det gjorde ikke saken bedre at hele manen var flettet. «Dette vet jeg hvem som har gjort det» sa han. Men hun blånektet så han kom ingen vei med å klage til bestyreren som bare lo av hele streken. Alle fikk en god latter og utpå ettermiddagen var de to gode venner igjen.

Konger for en dag

En vakker lørdag i juli var vi på Sandum for å hente hjem høy. To karer i bygda, som var glade i det sterke, insisterte på å få være med. De utstyrte seg med to plastposer med «murere» og fikk bli med. Mens vi andre rev høy av hesjene, rakte og fylte den store høyvogna, satt de i kanten av jordet og koste seg. Da vi skulle kjøre hjem, hjalp vi dem opp på toppen av lasset – med resten av ølflaskene. De fleste kjørte hjem til Rægevig med hestevogna, mens jeg ble sittende bak på traktoren.

Etter hvert la jeg merke til at folk langs veien vinket så blidt til oss. Jeg skjønte ikke hvorfor, men vinket tilbake. Først da vi nådde Revesand gikk lyset opp for meg – der ikke bare vinket folk, men de smilte og jublet også. For på høylasset satt to blide karer og vinket til alle som om de skulle være selveste Cesar på vei hjem til Roma i triumf. Da vi kom til gården, prøvde vi å hjelpe dem ned fra vogna, men det gikk ikke så bra. De falt ned og slo seg ganske kraftig. Det tok litt tid ført de reiste seg og da utbrøt den ene av dem med et bredt smil: «Katter og fulle folk kommer alltid ned på beina».

Gården som et fenomen i tiden

Gårdens omgivelser endret seg selvsagt i løpet av de 19 årene den eksisterte som en mulighet for gårdsgutter. På 50-tallet var de preget av materiell knapphet og betydelige sosiale forskjeller, men også en sterk optimisme i forhold til fremtiden. Så kom 60-tallet med individuell frigjøring og bedre økonomiske kår for de fleste. Mange fikk råd til å reise på sommerferie og gjorde det også. Tidsrommet for å arbeide på gården måtte da planlegges i forhold til familiens reiser. Noen jobbet da i begynnelsen av ferien, mens andre på slutten. Vi ble liksom til to skift.

Verdiene gården representerte, ble i sterkest grad formidlet av bestyreren og hans nestkommanderende, men også av de øvrige ansatte. De var i høy grad typiske for sin tid.

Respekt for fysisk arbeid og folk som utførte slikt arbeid, var en av dem. Siden de fleste voksne i våre omgivelser levde av fysisk arbeid, førte innflytelsen fra gården til at kunne møte dem med respekt selv om vi ikke likte dem. Slik ble vi på gården aktivt tilpasset våre omgivelser.

Noen var bare på gården i ett år. De likte seg ikke der eller brøt med spillereglene slik at de ikke fikk jobb senere. Men de fleste kom igjen flere år på rad nettopp fordi de likte seg og følte at de ble likt.

For de fleste av gårdsguttene ga gården et viktig eller sogar uvurderlig bidrag til oppdragelse eller tilpasning til voksenlivet. Den bød på alternativ voksenkontakt i tillegg til familie og skole. I diskusjonen om hvordan barns oppvekstvilkår bør være, etterlyser mange eksperter i dag nettopp alternative voksenkontakter for barn og ungdom. Særlig arbeidsplasser med få ansatte og derfor mye direkte kontakt mellom de som jobber der, har muligheter for å tilby den oppvoksende slekt et tredje sosialiseringsalternativ til familie og skole. Jeg håper dette kapitlet vil bidra til at flere arbeidsgivere gir ungdommen på øya denne muligheten.

Å følge ordre og å utføre det arbeidet man ble satt til på en samvittighetsfull måte og uten å kaste bort tiden, var en annen viktig verdi. Denne verdien virket også som en forsterker i forhold til vår atferd i skolen. Det var ikke mange urokråker blant gårdsguttene.