Annonse:

PRIVAT: Halvparten av tomtene på det første byggetrinnet på Marisberg er solgt til privat utbygger. Illustrasjon: Arendal Eiendom kommunale foretak

Solgte ut tomter på Marisberg

Halvparten av ett felt i det planlagte boligområdet er solgt til HSH Utvikling AS. På Marisberg på Tromøy skal opp mot 500 boenheter bygges ut. Første byggetrinn er igangsatt og omfatter 103 boenheter. Halvparten av første byggetrinn er nå solgt til utbygger, og seks tomter skal bli totalt inntil 48 boenheter. Det nye byggefeltet på Marisberg er planlagt i sammenheng med byggingen av ny skole på Roligheden som skal stå klar i 2019. Politikerne vedtok utbygging av boligfeltet i 2011 Byggefirmaet som kjøper tomtene er opprinnelig fra Kristiansand, og dette blir første prosjekt i Arendal.

– HSH anser Arendal som et spennende marked. Vi har tro på utvikling til Arendal og ser stort potensial for vekst. Vi er allerede på jakt ette kontorlokaler i sentrum og har et ønske om å samarbeide med lokale krefter i utvikling av bydelen Marisberg, sier daglig leder Per Håkon Hansen i en pressemelding.

Mest lest siste uken

Sorry. No data so far.